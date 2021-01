Regardez une Tesla effectuer un voyage San Francisco – Los Angeles en conduite totalement autonome

Si Tesla a pour objectif principal de démocratiser les véhicules électriques, la marque entend bien aussi populariser la conduite autonome. Il y a encore beaucoup de travail, cependant.

Les voitures Tesla sont des véhicules bardés de technologies. Des technologies capables aujourd’hui d’offrir à son conducteur une conduite semi-autonome. Mais quand pourra-t-on bénéficier d’une conduite totalement autonome ? Difficile à dire. Voici un trajet San Francisco – Los Angeles réalisé justement de manière totalement autonome. Verdict ?

Une Tesla en conduite totalement autonome de San Francisco à Los Angeles

Le mode FSD (“full self-driving” pour “conduite totalement autonome”) de Tesla est encore en version bêta mais cela n’empêche pas certains propriétaires de l’utiliser pour des voyages en toute autonomie, ou presque. Comme Teslarati l’explique dans son article, la chaîne YouTube Whole Mars Catalog a publié une vidéo montrant le voyage d’une Tesla Model 3 de San Francisco à Los Angeles avec le mode FSD activé. Le tout sans pratiquement la moindre intervention. Une seule exception, juste après l’entrée dans Los Angeles, lorsque le conducteur a dû éviter des débris sur la route.

Expérience réussie ? Rassurante ?

Il semble qu’il s’agisse là du tout premier voyage connu et enregistré d’une Tesla avec le mode FSD activé, le tout sans intervention humaine, selon Whole Mars Catalog. Voilà en tous les cas une bien jolie prouesse pour une technologie qui est encore loin d’être aboutie et qui, malgré son nom, ne vous laisse pas enlever les mains du volant. Mais en même temps, cela montre aussi tout ce qu’il reste à faire avant que les Tesla ne puissent service de robot-taxi comme en rêve Elon Musk.

En effet, Whole Mars Catalog a dû prendre le contrôle du véhicule à l’approche des débris parce qu’il n’avait totalement confiance en le système pour réagir correctement. Ce que l’on ne veut pas si l’on souhaite une expérience de conduite totalement autonome. Il y a aussi eu un comportement pour le moins erratique sur Market Street à San Francisco, loin d’être rassurant. Et il faut ajouter que le temps sec et chaud de la Californie est idéal pour les systèmes basés sur les caméras de Tesla. L’opération pourrait s’avérer plus délicate dans la neige, par exemple, où un LiDAR voire d’autres capteurs pourraient être nécessaires pour éviter les collisions. Autrement dit, il pourrait se passer encore un certain temps avant que vous ne jugiez le mode FSD suffisamment sûr pour vous transporter d’une ville à une autre.