Regain de popularité pour l’Apple iPod Shuffle grâce aux TikTokers

Nos smartphones sont de formidables concentrés de technologies. Ces appareils sont, entre autre, capables de nous permettre d’écouter de la musique. De fait, le besoin d’un appareil dédié a assez rapidement disparu avec l’avènement des smartphones. Seuls les plus audiophiles en conservent, avec des marques et modèles très particuliers, notamment pour profiter d’une qualité de son sans perte avec des écouteurs ou casques de grande qualité. Même le très populaire iPod d’Apple a fini par disparaître du menu de navigation sur le site de la firme de Cupertino. L’iPod Shuffle refait aujourd’hui parler de lui.

Cela étant dit, grâce aux TikTokers, il s’avère que l’iPod Shuffle connaît aujourd’hui un sérieux regain de popularité. Et plus particulièrement, c’est le modèle de deuxième génération, avec tous ses coloris différents et sympathiques qui fait parler de lui. Cela étant dit, ces TikTokers n’utilisent pas nécessairement ces iPod de la manière dont la marque à la pomme les a conçus, mais plutôt comme simple accessoire de mode. En effet, nombre d’entre eux y voient là de très bonnes… pinces à cheveux.

Difficile d’imaginer que ce regain momentané de popularité poussera Apple à envisager un éventuel retour en bonne et due sur le marché. On rappellera que la production de l’iPod Shuffle avait été officiellement arrêtée en 2017 et, à l’heure actuelle, le seul iPod que la firme de Cupertino vend encore, c’est l’iPod Touch.

L’iPod Shuffle avait eu droit à pas moins de quatre générations et, avec les années, nous avons vu un certain nombre d’itérations dans la grande famille iPod. On se souviendra ainsi des Nano, Mini, Classic et Touch. Si vous avez un vieil iPod Shuffle qui traîne chez vous et que vous avez l’habitude de porter des pinces dans vos cheveux, peut-être pouvez-vous vous en servir ainsi !