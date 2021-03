RedMagic annonce la disponibilité de sa gamme RedMagic 6

Suite à son lancement en Chine le 4 mars, RedMagic annonce aujourd'hui l'arrivée prochaine de la gamme RedMagic 6 dans le reste du monde. Voici donc ce qu'ont à offrir ces deux modèles.

RedMagic est un fabricant de smatphones assez peu connu en France. La marque annonce aujourd’hui l’arrivée imminente de sa gamme RedMagic 6, avec un écran 165 Hz avec une fréquence d’échantillonnage tactile jusqu’à 500 Hz, un processeur extrêmement avancé et un système de refroidissement multidimensionnel, pour une expérience à nulle autre pareille.

RedMagic officialise l’arrivée de ses RedMagic 6 et 6 Pro

Les RedMagic 6 et Pro sont équipés d’un écran AMOLED de 6,8 pouces – 20:9 pour 2 400 x 1 080 pixels – offrant un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Et pour s’adapter à toutes les circonstances, c’est la technologie intelligente Touch Choreographer qui prend les commandes du taux de rafraîchissement. Avec leur fréquence d’échantillonnage tactile très élevée, le teps de réponse est très faible, 8 ms, pour une réactivité à toute épreuve, parfait pour les gamers. La technologie CPHY-DSI est aussi intégrée dans ce smartphone, une première dans l’industrie mobile, rendant la gestion de l’écran plus efficiante – et donc moins énergivore -.

Des smartphones pensés et conçus pour tous les besoins

La série RedMagic 6 dispose du nouveau système de réfroidissement multidimensionnel ICE 6.0, avec ventilateur turbo intégré et une grande plaque arrière de dissipation thermique en alliage d’aluminium. De quoi préserver l’appareil au frais même lors de sessions avec les jeux les plus demandeurs en ressources.

Pour le reste, on citera notamment la puce Qualcomm Snapdragon 888, avec un CPU Kryo 685, un nouveau core Cortex-x1 jusqu’à 2,84 GHz et un GPU Adreno 660, de la RAM LPDDR5 et un système de stockage UFS 3.1. Concernant l’OS, c’est RedMagic OS 4.0 qui est embarqué, pour une utilisation optimale des différentes technologies, dont Magic Write 2.0, pour optimiser les lectures-écritures. La batterie offre une capacité de 5 050 mAh, compatible avec la charge rapide de 66 W (avec un chargeur 30 W dans la boîte). Le module caméra dispose de trois capteurs, avec le support logiciel de Neovision AI.

Pour aller plus loin, RedMagic propose aussi des écouteurs sans fil true wireless, une smarwatch RedMagic Watch à venir, un adaptateur gaming – fournissant jusqu’à trois extensions de port pour l’utilisation simultanée de la projection à brosse haute sortie 165Hz DP 1.4, de la charge PD et de la sortie casque 3,5 mm – et même une coque de refroidissement Dual-Core Ice Dock.

Le RedMagic 6 12 Go et 128 Go de stockage sera disponible en Noir Eclipse au tarif public de 599 €. Le RedMagic 6 Pro 16 Go et 256 Go de stockage sera quant à lui proposé en finition Moon Silver à 699 €. Les précommandes ouvrent le 9 avril pour une disponibilité officielle au 15 avril, directement sur le site de RedMagic. À noter, dès le 16 mars, les plus impatients pourront participer à l’Early Bird et recevoir une paire gratuite d’écouteurs WS Cyberpods lors de leur précommande.