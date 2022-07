Redfall : un point sur l’univers du FPS narratif en monde ouvert

Arkane Studios Austin présente le monde de Redfall.

“Nous avons apporté beaucoup de soin à l’expérience solo de Redfall, conformément au style d’Arkane“, explique le game director Harvey Smith dans un article du blog des développeurs. “Redfall est un jeu en monde ouvert, mais il peut être parcouru en solo avec n’importe quel héros. Le rythme du jeu devient ainsi plus exploratoire. Vous pouvez utiliser la reconnaissance et la furtivité pour rassembler des informations et éviter les ennemis, ou bien leur tomber dessus (…) Redfall est un jeu où la furtivité sert à prendre l’ascendant sur un ennemi, atteindre une position stratégique ou carrément éviter un combat. Ce n’est pas un pur jeu d’infiltration, mais c’est une possibilité de gameplay. Nous adorons ça, parce qu’avoir une IA dotée d’une vue et d’une ouïe simulées mène toujours à des moments de gameplay dynamiques et intéressants. Fondre discrètement sur l’ennemi, éviter de se faire repérer, employer les bonnes armes et les bons types de dégâts, choisir quand utiliser ses pouvoirs, savoir quand mettre fin au combat et empaler un vampire pétrifié par la lumière UV, tout ça fait partie du gameplay tactique et varié de Redfall.”

Once a Bloodbag vampire is triggered, stealth is off the table. However, blood is very much on the table…and ceiling…and floor…https://t.co/2Ya4S1EMQV pic.twitter.com/qbkt6MXSAD — Redfall (@playRedfall) June 30, 2022

“Nos armes sont une alternative au genre plutôt intéressante“, déclare le directeur de production Ben Horne. “Nous avons des possibilités d’équipement bien connues des joueurs, comme des fusils de chasse et de précision rares, le tout avec des caractéristiques aléatoires pour rendre chaque objet récupéré plus ou moins unique parmi de nombreuses combinaisons. En plus de ça, certaines de nos armes sont dédiées à la chasse aux vampires, comme le lance-pieux ou le rayon UV, et peuvent être utilisées intelligemment pour éliminer la menace vampire.”

“Welcome to Redfall”

La ville de Redfall est assiégée par une légion de vampires qui ont coupé l’île du monde extérieur. Pris au piège avec une poignée de survivants, les joueurs devront choisir parmi une liste de héros pour créer l’équipe parfaite de tueurs de vampires et reprendre Redfall.

Redfall sortira au premier semestre 2023 sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Il sera également disponible via le Xbox Game Pass dès son lancement.