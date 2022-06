Redfall : la fusion de pouvoirs et de capacités permettra de vaincre des vampires

Des combats bourrés d'action et une narration environnementale dans Redfall.

Le studio Arkane Austin revient en détail sur l’histoire du FPS en monde ouvert avec une armée de vampires : “Redfall avait l’air de sortir tout droit d’une carte postale. C’était avant qu’une menace vampirique ne s’empare de l’île… et de ses habitants. En bloquant le soleil et en repoussant l’océan des côtes de Redfall, ces nouveaux maîtres vampires ont complètement coupé l’île du monde extérieur et de tout espoir de sauvetage. C’est là que vous intervenez. Vous choisirez parmi une liste de quatre héros différents (Devinder, Layla, Remi et Jacob) et pourrez soit jouer en solo, soit faire équipe avec trois autres joueurs pour compléter votre équipe. Armé d’un large éventail d’équipement personnalisable, d’armes spécialisées et de capacités uniques, allant du domaine scientifique au domaine mystique, vous reprendrez Redfall des mains des tueurs et suceurs de sang.”

Du gameplay pour Redfall

Redfall sortira au premier semestre 2023 sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Il sera également disponible via le Xbox Game Pass dès son lancement.

Certains endroits de Redfall, comme le centre-ville ou la promenade de bord de mer, plongeront les joueurs dans des lieux mystiques et terrifiants où la réalité est totalement altérée.