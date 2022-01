Reddit teste à son tour les NFT dans les images de profil

Reddit teste à son tour l'affichage des NFT dans les images de profil, un test interne à petite échelle pour le moment.

S’il y a une chose qui peut empêcher, à l’heure actuelle, les NFT de vraiment décoller et devenir ultra-populaires, c’est peut-être que ces biens numériques ne sont pas franchement pris en charge par les entreprises de la tech, que ce soient les géants ou les sociétés de taille plus raisonnable. Mais tout ceci pourrait changer très bientôt. Les initiatives se multiplient. Aujourd’hui, Reddit confirme tester la possibilité d’afficher les NFT dans les images de profil.

Dans un communiqué transmis à TechCrunch, le porte-parole de Reddit Tim Rathschmidt déclarait la chose suivante : “Nous explorons toujours différents moyens d’offrir davantage de valeur à nos utilisateurs et communautés sur Reddit. En ce moment, nous testons la possibilité d’utiliser les NFT comme image de profil (avatar) et pour vérifier la propriété. C’est un petit test interne, aucune décision n’a été prise quant à une éventuelle expansion ou un déploiement de cette fonctionnalité.”

Un test interne à petite échelle pour le moment

Et si tout ceci vous semble familier, c’est précisément parce que ça l’est. En effet, Twitter a annoncé tout récemment que les utilisateurs abonnés au service Twitter Blue peuvent désormais utiliser leurs NFT dans leurs images de profil. Il y a peu, nous apprenions aussi que Facebook et Instagram exploraient une utilisation similaire des NFT sur leurs plates-formes.

Bien que les NFT soient effectivement déjà très populaires, le fait qu’ils soient pris en charge, ne serait-ce que pour l’affichage des images dans un profil, sur des plates-formes aussi connues que Facebook, Reddit, Twitter, Instagram et consort permettrait grandement d’amener le concept et de le faire accepter à celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore tout cela, ou qui resteraient sceptiques face à ces technologies. Est-ce que cette initiative sera suffisante cependant ? Difficile à dire. L’avenir nous le dira.