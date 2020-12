Reddit révèle pour la toute première fois ses chiffres d’utilisateurs actifs journaliers

Reddit est une plate-forme extrêmement populaire. On y trouve des discussions sur tout, ou presque. Et les utilisateurs y sont extrêmement nombreux. Mais combien précisément ? Difficile à savoir. Jusqu'à aujourd'hui.

L’une des raisons qui permettent d’expliquer la popularité de Reddit, c’est que la plate-forme a, pour ainsi dire, résolu le problème des forums du Net. Avec les forums, il faut normalement se rendre sur des sites divers et variés pour trouver des sujets précis. Si l’on s’intéresse à plusieurs sujets, il devient rapidement difficile de gérer tous ces différents sites. Reddit centralise le tout et c’est d’une simplicité impressionnante.

Reddit dévoile (enfin) son nombre d’utilisateurs

Reddit a eu la bonne idée de regrouper tout. Tous les sujets possibles et imaginables sont regroupés sur une seule plate-forme et accessibles facilement unitairement. Il y a même un fil d’actualité sur lequel vous pouvez voir les mises à jour uniquement pour les subreddits que vous suivez. Cela étant dit, bien que la popularité de Reddit ne soit plus à démontrer, son nombre d’utilisateurs actifs a toujours été difficile à évaluer. Ceci parce que Reddit n’a jamais communiqué officiellement ses chiffres. Mais aujourd’hui, nous avons enfin une réponse à cette question.

Preuve supplémentaire de la popularité de la plate-forme

Pour la toute première fois de son existence, Reddit a partagé les chiffres d’utilisateurs actifs par jour sur sa plate-forme au The Wall Street Journal. Au total, ce sont ainsi 52 millions de personnes qui se connectent et utilisent la plate-forme chaque jour en moyenne, où qu’ils soient dans le monde. Bien que cela puisse sembler être un chiffre très élevé, des services comme Facebook ou Twitter font bien mieux.

Twitter compte environ 187 millions d’utilisateurs actifs au quotidien. Facebook, quant à lui, est hors compétition avec 1,82 milliard d’utilisateurs. Autrement dit, comme vous pouvez le voir, Reddit est “loin derrière”. Cela étant dit, pour être honnête, ces différentes plates-formes ont des objectifs eux aussi très différents. Il faut donc comparer ce qui est comparable. Toujours est-il que, comme dit, Reddit n’avait jamais communiqué ces chiffres auparavant. C’est assez intéressant de le connaître aujourd’hui.