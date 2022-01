Reddit retravaille sa fonctionnalité de blocage (et maintenant, ça fonctionne !)

Reddit retravaille en profondeur sa fonctionnalité de blocage. Celle-ci se comporte désormais comme sur les autres plates-formes sociales.

Reddit travaille sans cesse sur sa plate-forme pour proposer à ses millions d’utilisateurs une expérience des plus fluides et abouties possible. Ces derniers temps, ceux-ci se plaignaient d’une fonctionnalité de blocage qui laissait vraiment à désirer. La plate-forme a donc revu sa copie pour que cette option soit similaire à ce que propose les autres plates-formes sociales. Avec ce changement, bloquer un utilisateur sur Reddit bloque non seulement les posts de cette personne, les empêchant d’apparaître, mais les empêche aussi de voir ou d’interagir avec vos posts.

Reddit retravaille en profondeur sa fonctionnalité de blocage

Tout ceci peut sembler évident, mais jusqu’à présent, bloquer une personne sur Reddit ressemblait davantage à rendre muet dans le sens où ceci ne fonctionnait que dans un sens. Cela rendait donc la fonction tout à fait inefficace pour les utilisateurs qui devaient faire face à un quelconque harcèlement. Bloquer l’auteur ou les auteurs de ce harcèlement n’empêchait absolument pas ce ou ces derniers d’interagir avec les posts des victimes.

Celle-ci se comporte désormais comme sur les autres plates-formes sociales

Désormais, lorsque quelqu’un qui a été bloqué croise les posts ou commentaires de cet utilisateur, le contenu apparaîtra comme s’il avait été effacé. Les profils seront aussi inaccessibles après qu’un utilisateur est bloqué. (Une exception pour les modérateurs, qui pourront toujours voir les posts des utilisateurs qui les ont bloqués s’ils apparaissent dans le subreddit qu’ils administrent.)

De l’autre côté, si l’on peut dire, Reddit change la manière dont le contenu des utilisateurs bloqués apparait à celles et ceux qui ont mis en place le blocage pour mieux protéger contre le harcèlement. Maintenant, celles et ceux qui ont bloqué quelqu’un pourront toujours voir leurs posts, mais le contenu apparaîtra plié par défaut. Reddit explique vouloir garder ces posts accessibles pour que les utilisateurs puissent utiliser les fonctionnalités de signalement et prendre des mesures contre un harcèlement potentiel.