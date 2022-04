Reddit lance un fonds de 1 million de dollars pour soutenir les projets des utilisateurs

Reddit lance officiellement son programme Community Funds pour aider à concrétiser des projets pour ses communautés.

Reddit a décidé d’investir un million de dollars dans son programme Community Funds, un programme visant à aider les utilisateurs souhaitant lancer un projet de leur choix. Voilà qui permettrait à la plate-forme de prendre une nouvelle dimension, de quoi fédérer encore davantage sa communauté.

Le programme ouvrira officiellement ses portes en juin, et à ce moment-là, Reddit invite tous les utilisateurs intéressés à participer. La plate-forme offrira une enveloppe de 1 000 à 50 000 $ pour aider les porteurs de projet à concrétiser leurs idées, événements ou autres. Les seules conditions pour pouvoir être éligible sont que les projets doivent bénéficier à une certaine communauté Reddit et ne pas faire la promotion d’une entreprise, d’un produit ou d’un projet tiers. Pour le reste, la seule limite semble être l’imagination des participants. Reddit liste plusieurs exemples, dont des conférences et échanges en ligne, des festivals en plein-air, des concerts, ateliers de travail, magazine ou encore courts-métrages.

Reddit avait testé ce concept de Community Funds en octobre dernier, avec un test qui a permis de lancer 13 projets différents, y compris un concours de panneau d’affichage communautaire, une conférence virtuelle pour les historiens, des cadeaux de Noël pour les familles ayant des difficultés financières et un concours de comics.

“Le Community Funds s’aligne parfaitement avec notre mission d’apporter communauté, appartenance et émancipation à n’importe qui dans le monde. Nous sommes convaincus qu’encourager les communautés à en faire davantage en leur accordant des fonds pour mettre en œuvre leurs meilleures idées est un moyen d’y parvenir”, déclarait Reddit dans le post de blog qui annonce officiellement ce programme.

Les projets seront sélectionnés selon leur “créativité, faisabilité et impact sur la communauté”, toujours selon Reddit. Les utilisateurs intéressés devront patienter encore quelques semaines avant de connaître les détails pour soumettre leur dossier et autres directives de la part de Reddit.