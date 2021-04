Reddit lance à son tour sa propre alternative à Clubhouse

Clubhouse est l'application sociale du moment. Avec ses salons vocaux, tous les géants de la tech veulent désormais copie. Aujourd'hui, c'est Reddit qui se lance.

Il faut avoir vécu déconnecté totalement depuis le mois de janvier pour ne pas connaître, au moins de nom, Clubhouse. C’est l’application de réseau social du moment. Toujours uniquement disponible sur iOS, Clubhouse permet de créer des salons et de discuter vocalement de ce que l’on veut. Les participants peuvent intervenir en “levant la main”. Un succès mondial qui pousse les géants de la tech à travailler sur leurs propres alternatives. Aujourd’hui, c’est Reddit qui se lance.

Reddit lance Talk, son alternative à Clubhouse

Clubhouse est l’application media social du moment. Depuis plusieurs mois, elle ne cesse d’attirer toujours davantage d’utilisateurs, aux quatre coins du globe. Les chiffres sont impressionnants. Et plutôt que de tenter de racheter l’application, les plates-formes de réseau social existantes tentent de créer leur propre version de ce service. Aujourd’hui, c’est Reddit qui s’invite dans la danse. La plate-forme annonce le lancement de Reddit Talk.

Actuellement uniquement disponible à certains utilisateurs

Selon le communiqué de Reddit, “actuellement, vous pouvez lancer et rejoindre des discussions via texte, images, vidéos, chats et même diffusions en direct pour rester en contact avec les gens de vos communautés. Bien que tous ces supports soient de fantastiques supports de communication, il peut arriver qu’une discussion audio en direct soit plus pratique ou, disons-le franchement, plus sympathique. Alors nous voulons nous associer à vous pour explorer une nouvelle manière de communiquer les uns avec les autres.”

La fonctionnalité est actuellement en preview. Autrement dit, elle n’est pas accessible à tous. Nous n’avons, à l’heure actuelle, aucune idée de la date à laquelle elle le sera. Cela étant dit, si l’on en croit les différentes captures d’écran et autres descriptions qui circulent çà et là, l’ensemble ressemble beaucoup à Clubhouse. Comme le précise Reddit, les utilisateurs peuvent déjà interagir avec des messages mais Reddit Talk offre une alternative permettant d’utiliser la voix directement.

Impossible à ce stade de savoir quand la fonctionnalité sera proposée à tous les utilisateurs de Reddit mais pour l’heure, les modérateurs des différentes communautés Reddit peuvent rejoindre la liste d’attente pour que la fonctionnalité soit ajoutée à leur communauté.