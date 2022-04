Reddit : la recherche dans les commentaires enfin disponible

Reddit propose enfin la recherche dans les commentaires avec de nouvelles options et une interface revue.

Après 17 longues années, Reddit propose enfin la recherche dans ses commentaires. L’annonce a été faite tout récemment par la plate-forme elle-même. Les utilisateurs peuvent désormais obtenir des résultats de recherche dans les commentaires aux posts et non plus uniquement dans les posts originaux et sujets au sein d’une communauté.

Reddit propose enfin la recherche dans les commentaires

“Jusqu’à présent, [vous] deviez regarder dans chaque post du r/London, par exemple, à fouiller les nombreux commentaires pour trouver ce que vous vouliez”, expliquait l’équipe produit et design. “Désormais, [vous] pouvez voir facilement toutes les recommandations que partagent les gens dans les commentaires pour déguster un bon thé.”

La possibilité de rechercher dans les commentaires figurait parmi les demandes les plus populaires d’un sondage mené par Reddit l’année dernière. Durant la “phase de test initiale”, environ 26 000 personnes ont utilisé la fonctionnalité pour rechercher du contenu parmi plus de 5 milliards de commentaires.

Avec de nouvelles options et une interface revue

Reddit a aussi amélioré la pertinence de la recherche pour aider les utilisateurs à trouver ce qu’ils souhaitent. Précédemment, un résultat devait comprendre la chaîne de caractères pratiquement exacte, aujourd’hui, le système est moins restrictif. “Par exemple, imaginons que quelqu’un cherche ‘dogecoin stonks 2021’ et qu’il ne trouve rien parce qu’il n’y a aucune correspondance exacte ; avec notre nouvel algorithme, il aura davantage de chances d’obtenir des résultats.” Reddit avait expliqué avoir constaté une augmentation de 60 % dans les résultats de recherches qui, auparavant, n’obtenaient pas de résultats. La recherche donne par ailleurs la priorité selon l’historique de recherche, pour tenter de viser plus juste dans les premiers résultats.

Enfin, Reddit a amélioré son interface de recherche avec un nouveau design plus simple, retravaillé selon les retours des utilisateurs. Les posts sont désormais davantage mis en avant que les autres types de contenu et les pages de résultats sont simplifiés, pour pouvoir trouver plus facilement ce que l’on cherche. Le nombre de résultats imprévus est aussi diminué, ceci pour “rendre la recherche plus sûre”, selon la plate-forme. Ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles dès à présent pour tous les utilisateurs aux quatre coins du globe sur la version desktop du site. Aucune information quant à son introduction dans les applications mobiles.