Reddit interdit désormais l’usurpation d’identité

Il ne sera plus possible de faire du karma-whoring pour récolter des points virtuels en se faisant passer pour quelqu'un d'autres. Toutefois, lorsqu'elle est faite à des fins de satire, l'emprunt d'identité sera toujours toléré.

À mesure que le réseau social reddit grandit, les modérateurs mettent en place de nouvelles règles visant à garantir la sécurité des utilisateurs, à prévenir les discours de haine et de manière générale tout ce qui contrevient à son bon fonctionnement. Souvent sujettes à polémiques, les mises à jour des règles d’utilisation ou reddiquette — mot-valise contractant les termes reddit et etiquette (bonne conduite) — sont de plus en plus fréquentes pour éviter les débordements. Cette dernière, mise en ligne hier, permettra à l’avenir de prévenir l’utilisation de deepfakes sur le site, c’est-à-dire des contrefaçons vidéo, de plus en plus répandues, qui permettent de faire dire n’importe quoi à n’importe qui — surtout en politique. Avec cette mise à jour, Reddit devance les critiques comme le fait savoir un administrateur : les règles permettent de “se prémunir contre des choses que nous n’avons pas vues jusqu’à présent, mais que nous pourrions voir dans l’avenir“.

L’usurpation désormais interdite

Dans son dernier Rapport de transparence, le site que l’usurpation d’identité ne représentait que 2,3% des abus rapportés par les utilisateurs. La version révisée du règlement contient désormais la règle “Ne vous faites pas passer pour un individu ou une entité d’une manière trompeuse” et explique que “Reddit n’autorise pas le contenu qui imite des individus ou des entités d’une manière trompeuse. Cela inclut non seulement l’utilisation d’un compte Reddit pour se faire passer pour quelqu’un, mais englobe aussi des choses telles que des domaines qui en imitent d’autres, ainsi que des contrefaçons vidéos ou d’autres contenus manipulés publiés pour induire en erreur, ou faussement attribués à une personne ou une entité. Bien que nous permettions la satire et la parodie, nous tiendrons toujours compte du contexte de tout contenu particulier.”

Mieux vaut prévenir que guérir

Les élections présidentielles américains arrivant à grands pas, Reddit imite Facebook et Twitter qui cherchent à éliminer sur leur réseau social respectif les campagnes de désinformation. En 2016, le site avait identifié des centaines de comptes émanant de l’Internet Research Agency, une agence russe qualifiée d’usine à troll qui avait publié plusieurs fils de discussions populaires dénigrant la candidate Hillary Clinton.