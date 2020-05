Nos logiciels et autres sites web évoluent régulièrement. Pour corriger leurs bugs, pour proposer de nouvelles fonctionnalités ou pour améliorer l'expérience globale. C'est aussi le cas de certains dinosaures. Comme Reddit, il y a peu, accueillant les chat-rooms...

L’autre jour, Reddit annonçait l’introduction sur son site d’une nouvelle fonctionnalité pour ses subreddits, les chat-rooms. Le concept est simple, il s’agit de salon de discussion qui existent directement au niveau d’un subreddit. Les utilisateurs abonnés peuvent échanger par écrit sur le sujet du subreddit en question. Bien plus collégial que de passer par les messages directs et bien plus pratique que de devoir rejoindre un servir Discord…

Reddit ferme déjà ses chat-rooms

Malheureusement, il semblerait que la fonctionnalité n’était pas prête à être déployée. Reddit a déjà pris la décision de supprimer cette nouvelle option. Dans un post publié par plate-forme, on apprend que celle-ci n’est déjà plus accessible. Il semblerait que Reddit se soit trop empressée de la sortir et que celle-ci contenait trop de bugs. De plus, nombre de modérateurs des subreddits n’étaient pas franchement ravis de cette nouvelle fonctionnalité.

En effet, si les subreddits sont effectivement modérés, par les modérateurs en question, les chat-rooms, elles, ne le sont pas. Autrement dit, les abus sont tout à fait possible. Que ce soit pour spammer, pour harceler, etc. Et cet aspect est très important dans la mesure où certains subreddits rassemblent des communautés très vulnérables qui n’apprécieraient évidemment pas que des trolls en tous genres viennent harceler leurs utilisateurs.

Le temps de faire les choses correctement et de manière plus aboutie

La fonctionnalité n’est cependant pas supprimée définitivement. Reddit va revoir sa copie, procéder à un certain nombre de changements et reviendra lorsque les équipes estimeront que les chat-rooms sont viables. Dans un communiqué transmis à The Verge, un porte-parole déclarait notamment : “Étant donné les problèmes et les craintes exprimés par nos utilisateurs et modérateurs ces dernières 24 heures, nous avons pris la décision de désactiver les chat-rooms le temps que nous revoyions le planning de déploiement et procédions à des changements pour que le produit corresponde parfaitement aux besoin de notre communauté.”