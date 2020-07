Reddit et LinkedIn vont corriger le souci du presse-papier dans leurs apps iOS

Avec iOS 14, Apple a décidé de renforcer encore la sécurité et la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Cela pousse nombre de développeurs à revoir le code de leurs applications, notamment leur gestion du presse-papier.

La fonctionnalité de respect de la vie privée jusque dans le presse-papier de iOS 14 oblige aujourd’hui un certain nombre de développeurs à revoir le code de leurs applications pour ne plus “espionner” le contenu de ce fameux presse-papier. TikTok avait été le premier à être pris en faute. Aujourd’hui, ce sont Reddit et LinkedIn qui ont promis de corriger le souci.

Reddit et LinkedIn vont à leur tour corriger le problème du presse-papier sur iOS

Reddit a ainsi déclaré à The Verge dans un communiqué qu’il allait corriger le code de son application iOS, laquelle copie les données du presse-papier à chaque fois que vous tapez quelque chose au clavier, comme l’a découvert Don Morton, cofondateur de Urspace.io il y a quelques jours. Selon Reddit, cela permet dans l’outil de composition d’un post de vérifier les liens web et de suggérer des titres basés sur ces liens. Mais en aucun cas, les données ne sont “stockées ni envoyées” où que ce soit. Un correctif devrait être disponible le 14 juillet prochain.

Voilà qui devrait rassurer les utilisateurs

Cette déclaration survient peu après celle du vice-président de LinkedIn, Erran Berger, qui promettait la même chose pour le client iOS. Dans ce cas-ci, cela provient d’une “vérification d’égalité” entre le presse-papier et ce que vous avez tapé dans un champ texte. Aucune date de disponibilité de ce correctif n’a été communiquée.

Ces “espionnages” du presse-papier de la part de Reddit et LinkedIn ne sont pas malintentionnées mais comme elles peuvent l’être dans d’autres applications mais cela suggère que le renforcement de la sécurité introduit par iOS 14 est utile. Tout du moins, cela permettra de rassurer davantage les utilisateurs. Et les développeurs devront faire davantage attention lorsqu’ils utilisent ce genre de données. Cela devrait aussi offrir une sécurité supplémentaire en réduisant les risques que les hackers mettent la main sur des données sensibles, notamment depuis des applications qui partagent le presse-papier avec vos autres appareils Apple.