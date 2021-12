Reddit devient plus vivant avec plusieurs nouveautés

Reddit introduit de nouvelles fonctionnalités pour devenir un peu plus "vivant". Le temps réel s'invite dans les subreddits et les posts.

Reddit compte plusieurs millions d’utilisateurs, nombre d’entre eux utilisant probablement la plate-forme en même temps que vous. D’ailleurs, quand vous arrivez sur un subreddit, vous pouvez voir combien d’utilisateurs sont en ligne sur ledit subreddit, mais Reddit espère rendre sa plate-forme un peu plus “vivante” en introduisant un certain nombre de nouveautés.

Reddit introduit de nouvelles fonctionnalités pour devenir un peu plus “vivant”

Parmi les nouvelles fonctionnalités, on citera des animations durant les votes. Il devient ainsi possible de voir les nombres de votes monter et descendre en temps réel, pour permettre de visualiser facilement si les utilisateurs votent positivement ou négativement et à quelle fréquence, si l’on peut dire. Cela s’applique aussi aux commentaires. Il est donc possible de savoir, d’un coup d’œil, si un post est populaire à un moment donné et à quel point il peut générer des réactions.

Le temps réel s’invite dans les subreddits et les posts

En parlant de commentaires, il y a désormais des indicateurs de lecture et écriture. Ainsi, les utilisateurs peuvent savoir combien de personnes sont en train de lire un post en particulier à tel ou tel moment et combien de personnes sont actuellement en train de taper un commentaire sur le post en question. Là encore, ce sont des indications très intéressantes pour jauger de l’activité d’une discussion.

Reddit a aussi introduit une nouvelle petite bulle qui vient notifie les utilisateurs chaque fois qu’un nouveau commentaire est posté. Cliquer ou tapoter sur le commentaire vous emmène directement aux commentaires et vous positionne correctement dans la file des réponses, pour que vous soyez sûr(e) de rester à la page, si l’on peut dire.

Ces modifications sont normalement déjà déployées. Elles devraient être opérationnelles sur le web ainsi que sur les versions iOS et Android de l’application. N’hésitez pas à tester vous-même.