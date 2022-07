Reddit : de nouveaux avatars à collectionner basés sur la blockchain Polygon

Reddit propose des avatars à collectionner basés sur la blockchain Polygon. Pas encore de véritables NFT, mais cela ne saurait tarder.

Le site très populaire Reddit a annoncé un nouveau système d’avatars reposant sur la blockchain. Sans donner encore de date précise de disponibilité, celui-ci devrait être disponible pour le grand public dans les semaines à venir. Pour l’heure, seules quelques personnes triées sur le volet parmi celles qui rejoignent la communauté r/CollectibleAvatars peuvent en profiter.

Les avatars en question sont des œuvres d’art en édition limitée créés par des artistes indépendants et eux-mêmes utilisateurs du site. Ceux-ci peuvent être achetés en monnaie locale et sont stockés sur la blockchain Polygon. La gestion en elle-même est assurée par Vault, le wallet de Reddit qui fonctionne sur des blockchains compatibles avec Ethereum.

“Notre objectif est de donner aux artistes les moyens de créer et de vendre leurs œuvres. Les artistes seront payés pour chaque avatar à collectionner vendu sur Reddit, moins les frais éventuels, et sont également autorisés à recevoir des redevances sur les ventes secondaires de leurs avatars à collectionner sur les marchés ouverts.”

Ces avatars seront disponibles là où les utilisateurs de Reddit construisent normalement leurs avatars. Une fois acheté, il peut être utilisé comme n’importe quel avatar, mais les possesseurs d’un tel avatar bénéficieront d’avantages uniques. Les créateurs, quant à eux, recevront un pourcentage sur les ventes secondaires.

Pas encore de véritables NFT, mais cela ne saurait tarder

À noter, pour l’instant, ces avatars ne sont pas de véritables jetons non fongibles (NFT), les crypto-monnaies ne faisant pas (encore) partie des processus d’achat ou de vente, mais c’est “l’une des premières étapes que nous prenons pour tester les avantages potentiels de ce concept sur Reddit. […] À l’avenir, nous voyons la blockchain comme un moyen d’apporter plus d’autonomie et d’indépendance aux communautés sur Reddit. Reddit a toujours été un modèle pour ce à quoi la décentralisation pourrait ressembler en ligne ; nos communautés sont auto-construites et gérées, et dans le cadre de notre mission visant à mieux responsabiliser nos communautés, nous explorons des outils pour les aider à être encore plus autonomes et autogérées.”