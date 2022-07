Reddit : apprenez à utiliser les outils de recherche cachés

Reddit est une ressource d'information incroyable. Encore faut-il savoir comment rechercher le contenu correctement. Voici ce que vous devez savoir.

Reddit est une communauté incroyable, mais dès lors qu’il est question de rechercher dans la multitude de posts, la plate-forme est loin d’être parfaite. Résultat, trouver un contenu spécifique est bien plus difficile qu’il ne devrait, à tel point que certains ont pris l’habitude de faire leur recherche sur Google en ajoutant simplement “Reddit”. Mais la recherche Reddit peut être plus précise et efficace si vous savez l’utiliser à son plein potentiel.

Les filtres Reddit peuvent aider à affiner les recherches

Les outils les plus puissants sont probablement les filtres. Ces mots clefs permettent de dire à Redit de ne chercher que certains contenus spécifiques et non toute la base de données. Il faut cependant connaître les termes à saisir pour en profiter. Il y en a huit au total et vous pouvez les utiliser ainsi :

author : Pour filtrer par nom d’utilisateur. Par exemple “author:PresidentObama” listera le contenu publié par u/PresidentObama.

: Pour filtrer par nom d’utilisateur. Par exemple “author:PresidentObama” listera le contenu publié par u/PresidentObama. flair : Pour filtrer selon un flair de subreddit, autrement dit, ce filtre variera selon le subreddit. Certains utilise le flair pour catégoriser les posts. Dans ce cas, saisir “flair:discussion” ne montrera que les résultats basés sur les conversations et débats plutôt que les actualités, par exemple.

: Pour filtrer selon un flair de subreddit, autrement dit, ce filtre variera selon le subreddit. Certains utilise le flair pour catégoriser les posts. Dans ce cas, saisir “flair:discussion” ne montrera que les résultats basés sur les conversations et débats plutôt que les actualités, par exemple. self : Pour filtrer les contenus uniquement par un compte individuel, plutôt que des posts faisant un lien vers un autre site. Utilisez “self:true” pour ne chercher que des posts texte, et “self:false” pour tous les autres types.

: Pour filtrer les contenus uniquement par un compte individuel, plutôt que des posts faisant un lien vers un autre site. Utilisez “self:true” pour ne chercher que des posts texte, et “self:false” pour tous les autres types. selftext : Pour chercher un texte particulier. “selftext:dogs” vous retournera tous les posts contenant le mot “dogs”.

: Pour chercher un texte particulier. “selftext:dogs” vous retournera tous les posts contenant le mot “dogs”. site : Pour chercher des URL spécifiques. Par exemple, “site:begeek.fr” renverra tous les posts contenant un lien begeek.fr.

: Pour chercher des URL spécifiques. Par exemple, “site:begeek.fr” renverra tous les posts contenant un lien begeek.fr. subreddit : Pour filtrer dans le subreddit donné. “subreddit:askreddit” lancera la recherche uniquement dans r/askreddit. Si vous lancez votre recherche depuis un subreddit, Reddit restreindra déjà la recherche à ce subreddit.

: Pour filtrer dans le subreddit donné. “subreddit:askreddit” lancera la recherche uniquement dans r/askreddit. Si vous lancez votre recherche depuis un subreddit, Reddit restreindra déjà la recherche à ce subreddit. title : Pour filtrer par titre. Avec ‘title:”broken keyboard”‘, vous n’aurez que les posts contenant “broken keyboard” dans leur titre. Note : pour utiliser le multi-mots, toujours les mettre entre guillemets.

: Pour filtrer par titre. Avec ‘title:”broken keyboard”‘, vous n’aurez que les posts contenant “broken keyboard” dans leur titre. Note : pour utiliser le multi-mots, toujours les mettre entre guillemets. url : Pour chercher certains mots dans les urls. À combiner, souvent, avec le filtre “site”. Par exemple, “site:begeek.fr url:iphone” vous renverra tous les posts contenant un lien vers begeek.fr avec le mot iphone dans l’url.

Ces filtres peuvent être très utiles comme parfaitement inutiles, mais en les combinant correctement, vos recherches seront bien plus précises. Si vous voulez savoir pourquoi votre iPhone chauffe, essayez quelque chose comme “subreddit:iPhone title:overheating flair:question”. Essayez !

Les opérateurs booléens pour aller encore plus loin

Vous pouvez aussi utiliser les opérateurs booléens (AND, OR, NOT). Attention aux majuscules, très important. À utiliser comme suit :

Placer AND entre deux mots ou groupes de mots indique à Reddit de chercher tous les mots listés. Chercher “iPhone AND Android” retournera les posts contenant iPhone et Android. “iPhone AND Android AND comparison” retournera les posts contenant ces trois mots.

entre deux mots ou groupes de mots indique à Reddit de chercher tous les mots listés. Chercher “iPhone AND Android” retournera les posts contenant iPhone et Android. “iPhone AND Android AND comparison” retournera les posts contenant ces trois mots. Utiliser OR entre deux mots ou groupes de mots pour rechercher au moins l’un des deux. “Mac OR Windows” retournera les posts contenant Mac, Windows ou Mac et Windows.

entre deux mots ou groupes de mots pour rechercher au moins l’un des deux. “Mac OR Windows” retournera les posts contenant Mac, Windows ou Mac et Windows. NOT est utilisé entre deux mots ou groupes de mots pour indiquer que vous voulez le premier et pas le second. “iPhone NOT iPad” renverra uniquement les posts contenant iPhone et pas iPad.

Vous pouvez aussi utiliser les parenthèses pour affiner lorsque vous utilisez plusieurs opérateurs booléens. Chercher “iPhone NOT iPad OR Android”, par exemple, exclura les posts avec le mot iPad mais montrera les posts avec iPhone ou Android. “iPhone NOT (iPad OR Android)”, par contre, montrera uniquement les posts contenant le mot iPhone et pas iPad ou Android.

D’autres outils Reddit à ne pas ignorer

Il ne faut pas oublier les outils de recherche plus transparents. Lorsque vous faites une recherche, vous pourrez filtrer par “Posts”, “Comments”, “Communities” et “People. Sous “Filtrer”, vous avez aussi la possibilité de filtrer les résultats par “Relevance”, “Hot”, “Top”, “New” ou “Most Comments”. Un peu plus utile, peut-être, l’option de filtre “Time”, avec “All Time”, “Past Year”, “Month”, “Week”, “24 hours” et “Hour”.

Tous ces outils devraient vous permettre d’être plus efficace dans vos recherches Reddit. Et si vous n’y arrivez pas du premier coup, essayez d’ajouter davantage de filtres ou d’en retirer. Il aurait été plus efficace que Reddit ajoute une interface visuelle pour utiliser ces filtres, comme le propose Gmail, mais pour l’heure, il vous faudra les utiliser manuellement.