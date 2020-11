Red Dead Online est en passe de devenir un stand-alone

Le mode multijoueur de Red Dead Redemption 2 pourra être acheté séparément dès le 1er décembre.

Si GTA Online deviendra un stand-alone à partir de l’année prochaine sur PS5 (disponible gratuitement pendant les trois premiers mois suivant la sortie sur la nouvelle console de Sony), Xbox Series X et Xbox Series S, le studio américain Rockstar Games prend les devants avec Red Dead Online dont la version stand-alone (123 Go d’espace disque disponible) sera disponible d’ici la semaine prochaine sur PS4 et Xbox One (rétrocompatible sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S) pour 4,99 euros jusqu’au 15 février 2021 puis 19,99 euros. La version PC profitera également de cette “nouveauté” via le Microsoft Store, le Rockstar Games Launcher, l’Epic Games Store et Steam. Les joueurs pourront évidemment profiter de l’expérience complète en rajoutant quelques euros pour mettre la main sur le contenu téléchargeable Red Dead Redemption 2 : Story Mode.

Get Red Dead Online as a Standalone Game on December 1st. New players who do not already own Red Dead Redemption 2 can experience everything Red Dead Online has to offer, including access to all future content updates. https://t.co/u09K5UeuAY pic.twitter.com/6Npqn8kNF8 — Rockstar Games (@RockstarGames) November 24, 2020

Le contenu de Red Dead Online va évoluer

Des nouveautés pour le Rôle de Chasseur de Prime dans Red Dead Online, le mode multijoueur de Red Dead Redemption 2 : “Capturez de nouveaux criminels et obtenez de l’équipement ainsi que des compétences de rang prestigieux à débloquer au fil des 10 nouveaux rangs de chasseur de primes. Vous pourrez aussi découvrir de nouveaux criminels légendaires ainsi qu’un passe du hors-la-loi de 100 rangs. Les nouveaux joueurs peuvent d’ores et déjà se préparer pour cette mise à jour en traquant les hors-la-loi déjà présents dans l’Ouest sauvage. Adressez-vous à la chasseuse de primes légendaire de Rhodes pour obtenir une licence de chasseur de primes et lancer votre nouvelle carrière. De plus, toutes les missions de chasseur de primes de cette semaine octroieront le double d’XP. Pour découvrir les astuces pour devenir un chasseur de primes redouté, consultez notre article concernant les astuces de jeu ici. Vous pourrez aussi en apprendre plus sur les stratégies à adopter pour devenir un marchand ou un collectionneur de renom, si jamais vous souhaitez vous diversifier.“