Rebel Wolves : un nouveau studio motivé par la passion des RPG

Des vétérans de CD Projekt RED travaillent sur un RPG AAA de dark fantasy avec l'Unreal Engine 5.

Suite à son départ de CD Projekt RED à cause d’accusations d’intimidation infondées après une enquête interne de plusieurs mois, le game director Konrad Tomaszkiewicz (The Witcher 3, Cyberpunk 2077) a décidé de rassembler le directeur artistique Bartlomiej Gawel (The Witcher 3), le scénariste Jakub Szamalek (The Witcher 3, Cyberpunk 2077, Thronebreaker), le directeur de la conception Daniel Sadowski (The Witcher), la directrice de l’animation Tamara Zawada (The Witcher 3), le directeur financier Michal Boryka et le manager Robert Murzynowski pour ouvrir le studio Rebel Wolves dans la ville de Varsovie, en Pologne, afin de développer un RPG AAA de dark fantasy avec l’Unreal Engine 5 sur consoles et PC.

Former CD Projekt vet Konrad Tomaszkiewicz discusses new studio Rebel Wolves, and building a new single-player RPG experiencehttps://t.co/hZexkcfNKb — GamesIndustry (@GIBiz) February 16, 2022

Konrad Tomaszkiewicz : “Pour nous tous, ici à Rebel Wolves, les jeux vidéo ont toujours été quelque chose que nous nous sentions destinés à faire, quelque chose d’ancré dans notre ADN. Personnellement, je ne pourrais pas être plus heureux de m’être associé à des amis qui partagent cette passion. Nous développons un jeu vidéo auquel nous aimerions jouer de la manière dont les jeux devraient être faits. Nous voulons faire évoluer le genre CRPG en créant des histoires inoubliables et en suscitant des émotions profondes, tout en travaillant au sein d’une équipe soudée, unie par un objectif et une ambition communs“

Jakub Szamalek : “Collectivement, nous envisageons Rebel Wolves comme un endroit où les développeurs de jeux expérimentés peuvent raviver leur passion, où ils peuvent se concentrer sur leur métier et verser leur amour dans un titre étonnant et ambitieux. Nous voulons rester petits et agiles, un endroit où les gens se connaissent et s’entraident. Afin de créer des jeux vraiment exceptionnels, nous ne courrons pas après les tendances ou les chiffres. Notre objectif est clairement défini, à savoir créer des jeux mémorables, raconter des histoires émouvantes et évoquer des émotions viscérales. C’est ambitieux, c’est vrai – et je suis content que ça le soit. L’art a besoin d’ambition. Je ne veux pas créer un autre jeu. Je veux travailler sur des titres dont les gens se souviendront“

Les ambitions de Rebel Wolves

Avec Rebel Wolves, Konrad Tomaszkiewicz pense que l’indépendance est le meilleur moyen pour poursuivre ses rêves et chambouler l’industrie : “Le studio a une philosophie simple ; l’équipe passe avant tout. Il veut rester petit et agile, comme un lieu où les développeurs de jeux expérimentés peuvent raviver leur passion. Pour créer de grands jeux, vous devez rassembler des personnes talentueuses et motivées, et leur donner l’espace nécessaire pour grandir, expérimenter et penser de manière créative (…) Les développeurs expérimentés sont recherchés par tous les grands studios, c’est un paysage très compétitif. Nous sommes donc extrêmement heureux et fiers d’avoir déjà réussi à recruter certains des meilleurs artistes, codeurs et concepteurs du secteur. Nous ne pouvons pas rivaliser avec les grands studios en termes de taille ou de reconnaissance, mais nous pouvons offrir quelque chose de tout aussi séduisant : un environnement où les développeurs peuvent voir grand, réaliser leurs rêves et s’approprier leur travail. Bien sûr, de nombreux défis nous attendent encore, mais nous sommes convaincus qu’avec l’équipe de vétérans talentueux que nous avons déjà réunie, rien ne nous arrêtera.“