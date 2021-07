Rebel Moon : un univers de science-fiction à la Star Wars par Zack Snyder

Le réalisateur Zack Snyder développe un nouveau film de SF pour Netflix qui pourrait devenir une licence majeure avec un univers étendu.

Déjà proche de la plateforme américaine Netflix grâce à l’exclusivité Army of the Dead, Zack Snyder rempile avec Rebel Moon, un projet ambitieux qu’il développe depuis plusieurs années en s’inspirant de la saga Star Wars ou encore les films d’Akira Kurosawa. Shay Hatten (John Wick, Army of Thieves) et Kurt Johnstad (Atomic Blonde, Act of Valor) l’ont aidé à écrire l’histoire. Cette dernière se déroule dans une colonie pacifique aux confins de la galaxie qui se trouve menacée par les armées du tyrannique Régent Balisarius. Ils envoient une jeune femme au passé mystérieux chercher des guerriers sur les planètes voisines pour les aider à prendre position.

Zack Snyder To Direct Sci-Fi Pic ‘Rebel Moon’ For Netflix https://t.co/DhwjxdRfgG — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 6, 2021

La production devrait commencer en 2022. Deborah Snyder, Wesley Coller et Zack Snyder produiront Rebel Moon via The Stone Quarry avec Eric Newman de Grand Electric. Sarah Bowen sera productrice exécutive pour Grand Electric.