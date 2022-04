Rebel Moon : le Star Wars de Netflix ne devrait plus tarder à entrer en production

Alors qu'une large partie de la distribution du long-métrage Rebel Moon de Zack Snyder est désormais connue, la production pourrait enfin être lancée d'ici les prochains mois.

Le réalisateur Zack Snyder est en train de réunir tout un ensemble de stars pour son univers de science-fiction à la Star Wars. Charlie Hunnam (Crimson Peak, King Arthur : Legend of the Sword, The Gentlemen, Last Looks), Djimon Hounsou (The Legend of Tarzan, Guardians of the Galaxy, Captain Marvel), Ray Fisher (Justice League, True Detective), Bae Doo-na (Sense8, Stranger, The Silent Sea), Rupert Friend (Homeland, The Death of Stalin, Strange Angel) et Stuart Martin (Army of Thieves, Dampyr) vont ainsi rejoindre le casting de Rebel Moon avec Sofia Boutella (Atomic Blonde, Fahrenheit 451, Prisoners of the Ghostland). Jena Malone (Sucker Punch, Hunger Games, The Neon Demon), Staz Nair (Humans, Krypton), E. Duffy, Charlotte Maggi (MaveriX) et Sky Yang (Halo, Tomb Raider) seront également à l’affiche avec Cary Elwes (Mission Impossible 7), Corey Stoll (Billions), Michiel Huisman (The Flight Attendant) et Alfonso Herrera (Ozark).

Netflix veut avoir le rival de Star Wars avec Rebel Moon

Rebel Moon se déroule dans une colonie pacifique aux confins de la galaxie qui se trouve menacée par les armées du tyrannique Régent Balisarius. Ils envoient une jeune femme au passé mystérieux chercher des guerriers sur les planètes voisines pour les aider à s’opposer au Tyran. Zack Snyder réalise le film à partir du scénario qu’il a écrit avec Shay Hatten et Kurt Johnstad. Il est également producteur aux côtés de Deborah Snyder et Wesley Coller pour The Stone Quarry, avec Eric Newman de Grand Electric. Bergen Swanson est producteur exécutif aux côtés de Shay Hatten, Kurt Johnstad et Sarah Bowen pour Grand Electric. Enfin, Ori Marmur, vice-président de Studio Film, supervise le projet pour Netflix.