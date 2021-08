Realme MagDart, le MagSafe tel qu’Apple aurait dû le concevoir

Realme dévoile son système de recharge sans fil MagDart. Très similaire au MagSafe d'Apple mais avec une puissance de sortie de 50 W.

La recharge sans fil n’est pas vraiment nouvelle mais Apple a tenté de trouver des moyens créatifs de l’utiliser. Récemment, cela a pris la forme du MagSafe, une attache magnétique qui vient se fixer à l’arrière de l’iPhone pour le recharger sans fil. De manière assez surprenante, nous n’avons pas encore vu beaucoup de fabricants Android proposer quelque chose de similaire. C’est le cas de Realme aujourd’hui, avec une solution très intéressante, MagDart.

Realme dévoile son système de recharge sans fil MagDart

Realme, filiale de Oppo et OnePlus, a donc annoncé sa propre version du MagSafe, baptisée MagDart. Dans le concept, l’ensemble est très similaire à ce qu’Apple tente de faire avec son MagSafe mais MagDart semble être meilleur dans la mesure où elle est bien plus puissante que la version d’Apple. En effet, en lieu et place des 15 petits watts du MagSafe, Realme MagDart est capable de fournir pas moins de 50 W. Autrement dit, la recharge du smartphone devrait être aussi rapide (ou presque, ou même plus rapide) qu’avec une connexion filaire.

Très similaire au MagSafe d’Apple mais avec une puissance de sortie de 50 W

L’inconvénient avec la solution de Realme, c’est que le chargeur MagDart est plutôt imposant. Sacrifice nécessaire pour pouvoir fournir 50 W de puissance. Il faut en effet un système de refroidissement actif pour éviter les surchauffes. Il y a aussi une version 15 W, bien plus discrète, très similaire au MagSafe d’Apple, si vous cherchez une option plus compacte et transportable.

Outre le chargeur, Realme a aussi dévoilé un certain nombre d’accessoires qui peuvent tirer profit de ce système MagDart. Il s’agit notamment de pieds de recharge, de batteries externes, d’un portefeuille et même d’un Beauty Light, qui offre une source d’éclairage pour améliorer vos selfies.

En termes de compatibilité, le Realme MagDart sera compatible avec le Realme GT mais les utilisateurs devront acheter un étui séparément – étui qui ajoute la recharge magnétique à l’appareil -. Aucune information, pour l’heure, concernant le tarif de ce système ni des différents accessoires. À suivre !