Réalité virtuelle : le casque d’Apple pourrait coûter 3 000 $

Apple s'est engagé dans la voie de la réalité augmentée. Cela ne veut pas dire que le géant délaisse la réalité virtuelle. Cette technologie pourrait même l'aider à démocratiser la réalité augmentée.

Les réalités augmentée et virtuelle sont l’objet de toutes les attentions chez les géants de la tech. Difficile de se lancer sur les deux tableaux en même temps. Il faut donc choisir. Apple a opté pour la réalité augmentée et ne s’en cache pas. Cela ne veut pour autant pas dire que la firme de Cupertino oublie totalement la réalité virtuelle. D’ailleurs, un casque de réalité virtuelle estampillé Apple pourrait arriver dans un avenir plus ou moins proche. À un tarif très élevé.

Le casque de réalité virtuelle d’Apple refait parler du lui

Comme vous le savez peut-être déjà, il n’y a pas longtemps, une rumeur affirmait qu’Apple avait l’intention de commercialiser un casque de réalité virtuelle avant ses très attendues lunettes de réalité augmentée. Aujourd’hui, un nouvel article de The Information, nous avons, semble-t-il, davantage de détails quant à ce supposé appareil.

et son tarif pourrait être similaire à celui du Microsoft HoloLens

La publication cite une source anonyme qui dit avoir une “connaissance directe” de l’appareil en question. Selon cette source, ce casque de réalité virtuelle d’Apple pourrait coûter jusqu’à 3 000 $. Un tarif pour le moins élevé, c’est le moins que l’on puisse dire, par rapport aux appareils grand public que sont les Oculus de Facebook et autres Index de Valve.

Cela étant dit, il semblerait que les intentions d’Apple pour ce casque de VR ne concernent pas vraiment le grand public mais plutôt les développeurs et enthousiastes de la tech qui seraient prêts à dépenser une telle somme pour tester une technologie loin d’être aboutie. Un tel positionnement tarifaire viendrait placer ce casque de VR d’Apple à hauteur du HoloLens qui Microsoft qui est vendu aux alentours de 3 500 $.

Une autre raison derrière ce tarif très élevé pourrait être l’intégration de deux écrans 8K. Cela signifie que les utilisateurs pourront voir des contenus plus détaillés et plus réalistes dans leurs environnements en réalité virtuelle. Impossible, à l’heure actuelle, de savoir quand ce casque de réalité virtuelle sera lancé mais si ce dernier article est avéré, ce pourrait être pour 2022.