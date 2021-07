Si vous vous demandez comment réaliser une capture d'écran d'une page longue sur Microsoft Edge, c'est très facile. Suivez le guide.

Microsoft a fait de gros efforts en ce qui concerne son navigateur web depuis Internet Explorer. Avec Windows 10, la firme de Redmond livrait son OS avec un nouveau navigateur baptisé Edge. Assez rapidement, la première version laissait la place à une seconde, reconstruite sur la fondation Chromium. Cela signifie que, en ce qui concerne le rendu et la compatibilité avec les extensions, Microsoft Edge fait jeu égal avec Chrome. Réaliser une capture d’écran d’une page longue est très simple.

Nombreux sont d’ailleurs les internautes à avoir sauté le pas, passant de Chrome à Edge. Si vous êtes dans cette situation et que vous n’êtes pas avare de trucs et astuces, voici aujourd’hui comment réaliser une capture d’une page longue sur Edge.

Contrairement à Chrome qui oblige à passer par les outils développeur pour réaliser cette opération, l’approche de Microsoft est bien plus simple et intuitive. Si vous êtes intéressé(e), si vous avez besoin, lisez donc ce qui suit.

Réaliser une capture d’écran d’une longue page sur Microsoft Edge

Lancez le navigateur Edge. Allez sur la page que vous souhaitez enregistrer. Pressez CTRL + MAJ + S et cliquez sur Capturer la page complète. Vous verrez alors une fenêtre d’édition apparaître, il est possible d’annoter, etc. Si la capture vous convient, cliquez sur le bouton Enregistrer et le fichier sera téléchargé dans votre dossier Téléchargements.

Par défaut, le dossier Téléchargements est C:Users<nom d’utilisateurDownloads. Si d’aventure vous ne trouvez pas votre capture d’écran, vous pouvez connaître l’emplacement dudit dossier en vous rendant dans les Paramètres d’Edge, en cliquant sur Téléchargements dans la barre de navigation à gauche et sous Localisation, vous verrez son emplacement.

À l’usage, entre la fonctionnalité de Chrome et celle de Edge, il s’avère que l’implémentation de Microsoft de l’outil de capture d’écran est bien plus simple et rapide que celle de Chrome, elle semble aussi plus stable. Étant donné que Chrome dissimule la fonction dans les outils développeur, cela laisse à penser que l’option n’a jamais vraiment été pensée et conçue pour être destinée au grand public.