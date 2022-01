Real Steel : une série télévisée pour Disney+ est à l’étude

Le réalisateur Shawn Levy souhaite relancer Real Steel avec une nouvelle adaptation de la nouvelle de l'auteur Richard Matheson pour le petit écran.

Produite par Robert Zemeckis et Jack Rapke de Compari Entertainment, ainsi que Jacqueline Levine, Susan Montford et Don Murphy, avec l’appui de Shawn Levy via 21 Laps, Disney Branded Television et 20th Television, la série télévisée Real Steel pour Disney+ est actuellement à la recherche d’un scénariste. Si un retour de l’acteur australien Hugh Jackman n’est pas confirmé, le réalisateur du film avait confié lui avoir parlé d’une suite l’année dernière après la diffusion sur Netflix et l’arrivée de nouveaux fans.

Shawn Levy is continuing the #RealSteel story https://t.co/yi2s0sWEgj — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 13, 2022

Pour mémoire, Real Steel suivait Charlie Kenton, un père boxeur, et son fils Max, alors qu’ils se réconcilient avec des années de distance et découvrent un robot d’entraînement obsolète dans une casse qui pourrait bien être plus qu’il n’y paraît. Dans l’arène où tous les coups sont permis maintenant que la boxe a évolué pour devenir un sport high-tech, les enjeux sont plus élevés qu’ils ne l’ont jamais été. Contre toute attente, Charlie et Max ont une chance, une seule, de faire leur grand retour dans ce milieu et de remporter le championnat.

Un trailer pour Real Steel