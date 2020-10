Razer Seiren Mini, un microphone à 60€ pour les streamers et autres podcasters

Razer est une marque bien connue chez les joueurs. L'accessoiriste propose nombre de produits pour une expérience de jeux vidéo des plus abouties. Aujourd'hui, la marque dévoile une nouvelle référence qui pourrait intéresser les streamers et autres podcasters.

Un microphone de bonne qualité est très important si vous l’habitude, ou simplement l’envie, de réaliser des diffusions en direct ou des podcasts. Cela étant dit, le tarif de ce genre d’accessoire peut assez rapidement être très élevé. Sans parler de l’encombrement du périphérique en lui-même. Razer dévoile aujourd’hui une option très intéressante sous la forme du Seiren Mini.

Razer dévoile un nouveau microphone compact et abordable

Le microphone Razer Seiren Mini veut être un micro au format compact tout en restant tout à fait décent en terme de qualité. Celui-ci promet une “qualité studio” dans un format compact de seulement 6,42 pouces de hauteur. Le tout pour moins de 60€. Moins cher qu’un jeu vidéo qui vient de sortir. Pas mal, non ?

Le Seiren Mini basé sur USB est évidemment moins élaboré que d’autres micros Seiren mais il dispose tout de même d’un montage supercardioïde pour réduire au maximum les bruits ambiants ainsi que d’une capsule de condensateur de 14 mm pour produire un son “net et précis”. Il y a aussi un absorbeur de choc intégré pour limiter au maximum les vibrations ainsi qu’un pied pour le maintenir dans la position souhaitée.

Ce petit microphone Seiren Mini est disponible dès à présent sur le site Razer et chez un certain nombre d’autres revendeurs au tarif de 59,99€. On ne le comparera évidemment pas avec d’autres microphones haut de gamme, de chez Razer ou non d’ailleurs, et ce n’est évidemment pas là le but mais ce Seiren Mini offrira un bon son dans un encombrement réduit et pour un tarif très contenu. Parfait pour celles et ceux qui n’ont pas énormément de place et/ou qui n’ont pas un énorme budget. Autrement dit, une option tout à fait viable pour celles et ceux qui se lancent dans le streaming ou le podcast.