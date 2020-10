Razer se lance dans les fauteuils gaming avec le Razer Iskur

Razer est une marque très connue des amateurs de jeux vidéo. L'entreprise propose moult accessoires et périphériques pour le gaming. Aujourd'hui, la marque se lance sur un nouveau créneau, celui des fauteuils.

Razer fabrique des périphériques et accessoires gaming aussi divers que variés. Claviers, souris, casques, enceintes, microphones, etc. La liste est longue, très longue. Et cela n’empêche pas aujourd’hui la marque de vouloir se diversifier encore, cette fois sur le mobilier gaming ou plus exactement sur les fauteuils/chaises pour les joueurs. Voici la toute première référence de la marque : la Razer Iskur.

Razer se lance dans les fauteuils gaming

Les fauteuils gaming sont de plus en plus populaires. Ces dernières années, les marques et les modèles ont explosé. De plus en plus de joueurs et streamers les adoptent, ce n’est donc franchement une surprise d’apprendre que Razer veut sa part du gâteau. La chaise Iskur est fabriquée avec une mousse très haute densité et embarque aussi du cuir synthétique multi-couche.

Voici le Razer Iskur, façon serpent

Il y a aussi un soutien lombaire complet entièrement sculpté avec une texture très particulière, texture que certains ont même comparée au-dessous d’un serpent. Ce qui, il faut le reconnaître est très à propos étant donné le logo de la marque. La chaise Razer Isku propose aussi des accoudoirs 4D qui peuvent être relevés, abaissés, avancés, reculés, décalés sur la gauche ou sur la droite et même pivotés vers l’intérieur ou l’extérieur. De quoi offrir aux utilisateurs une totale liberté pour trouver la meilleure configuration.

Cette chaise gaming dispose aussi d’un châssis en acier renforcé qui devrait lui permettre d’encaisser les corpulences les plus fortes. Selon Razer, elle peut supporter jusqu’à 136 kg sans sourciller. Sans surprise, la chaise Iskur n’est pas franchement donnée. Si vous êtes intéressé(e) par ce fauteuil façon peau de serpent, sachez que la Iskur est vendue pas moins de 499,99€. Quand on aime, on ne compte pas, dit-on. Et puis, maintenant, vous pourrez vraiment dire que vous avez un setup Razer complet avec ce fauteuil !