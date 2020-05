Razer Opus : un casque avec réduction de bruit active très passe-partout

Razer, le célèbre fabricant d'accessoires gaming, propose aujourd'hui une nouvelle référence de casque. Le Razer Opus propose notamment la réduction de bruit active et arbore surtout un design très passe-partout, qui pourrait plaire aussi aux non gamers.

Les produits Razer offrent d’ordinaire un design très gaming, comprenez par là des lignes très prononcées avec des couleurs flashy. Ce qui peut tout à fait ne pas être adapté pour une utilisation au quotidien, en déplacement, etc. Si vous cherchez un casque au design plus sobre, sachez que la marque dévoile aujourd’hui le Razer Opus, un casque très complet mais avec un design bien plus doux.

Razer dévoile un nouveau casque à réduction de bruit active

Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, le Razer Opus est certainement l’un des appareils les plus passe-partout que la marque ait pu proposer jusqu’à aujourd’hui. Même si vous n’êtes pas du tout gamer, vous pourriez tout à fait vouloir l’envisager à l’achat. Et avec ses écouteurs offrant une réduction de bruit active et la certification THX, ce casque a de quoi séduire.

Le Razer Opus, au design très sobre

Dans chaque oreillette, on retrouve des drives de 40 mm ainsi que des microphones. Ceux-ci sont utilisés pour la voix comme pour la réduction de bruit. Les coussins, quant à eux, sont à mémoire de forme, pour un confort optimum sur vos oreilles, même durant les plus longues sessions. Il y a aussi plusieurs boutons physiques permettant notamment de répondre aux appels, de supprimer ou non le bruit environnant ou d’ajuster le volume. Le Razer Opus est aussi compatible avec le Bluetooth 4.2 ainsi que les codecs aptX et AAC. Razer annonce aussi une autonomie de 25 heures sur une seule charge. Côté tarif, ce Razer Opus est vendu 1 799 yuans (232€) mais il n’est pour l’heure disponible qu’en Chine. Nul ne sait s’il verra le jour en France ni quand et encore moins à quel prix. À suivre !