Razer lance un nouveau fauteuil gaming plus abordable

Razer dévoile un nouveau fauteuil gaming, le Iskur X, une version moins confort que le Iskur original, mais celui-ci est proposé 100 € de moins.

Razer est un fabricant d’ordinateurs et d’accessoires pour le gaming. La marque est notamment sur le marché des fauteuils gaming, proposant des produits plutôt onéreux pour permettre aux joueurs de passer de longues heures dans un confort parfait. Le fabricant lance aujourd’hui une nouvelle référence, plus abordable.

Razer dévoile son fauteuil gaming Iskur X

En 2020, Razer dévoilait un fauteuil gaming, la Iskur. Celle-ci était alors proposée au tarif public de 499 €, ce qui en fait un fauteuil pas franchement abordable. Cela étant dit, si vous cherchez quelque chose de plus abordable au catalogue de la marque, sachez que l’entreprise vient d’officialiser une nouvelle référence, baptisée Iskur X. Celle-ci ne coûte “que” 399 €, soit 100 € de moins que la première version.

Moins cher que le Iskur original mais moins confort

Comment Razer a-t-il pu faire baisser ainsi le tarif ? Pour commencer, l’entreprise a procédé à certaines modifications notamment sur les accoudoirs. Ceux-ci ne sont plus 4D mais seulement 2D en termes de mouvements, ce qui est tout à fait acceptable si vous n’en avez que faire, ou presque. Le manque le plus important réside peut-être dans le support lombaire. Si vous avez des problèmes de dos, ou si ce point est très important pour vous, mieux vaut se tourner vers le modèle Iskur original 100 € plus cher.

Cela étant dit, Razer a aussi annoncé qu’il vendrait un coussin lombaire et un coussin de tête pour ce fauteuil Iskur X. Ceux-ci seront vendus séparément aux tarifs de 59,99 et 49,99 € respectivement. Autrement dit, au total, vous en auriez pour 510 €, soit 10 € de plus que le Iskur original.

Le fauteuil en lui-même supporte un poids maximal de 136 kg mais la fiche produit ne mentionne aucune hauteur maximale. Probablement est-elle similaire à celle du Iskur. Si ce fauteuil gaming vous intéresse ou si vous souhaitez en savoir davantage, direction le site de Razer pour précommander.