Razer lance un nouveau casque avec réduction de bruit, le Razer Opus X

Razer annonce aujourd'hui son nouveau casque Razer Opus X, un casque avec réduction active de bruit et offrant un design un peu plus passe-partout que ses produits habituels.

Razer est une marque connue et reconnue pour ses périphériques et accessoires orientées vers le gaming. Avec un design et des couleurs qui, le plus souvent, réservent ces produits aux gamers. Depuis quelque temps cependant, le fabricant propose certaines références au design un plus passe-partout. C’est le cas aujourd’hui avec le nouveau casque Razer Opus X.

Razer annonce un nouveau casque, le Razer Opus X

Les produits Razer sont généralement orientés pour les gamers mais si vous n’êtes pas grand fan des éclairages RGB et des looks très imposants et souvent très anguleux qui sont associés à l’industrie gaming aujourd’hui, alors vous pourriez être intéressé(e) par la dernière annonce de Razer, un casque baptisé Opus X.

Alternative plus abordable au Razer Opus de l’année dernière

Ce nom vous semble familier ? C’est tout à fait normal. Il s’agit d’une alternative moins onéreuse du Razer Opus lancé l’année dernière. Le Opus X dispose de fonctionnalités comme la réduction active de bruit, pour que vous puissiez faire disparaître le monde extérieur de vos oreilles quand l’envie vous prend. Il y a aussi une fonctionnalité baptisée Quick Attention qui laisse entrer le son environnant, ce qui peut être très important si vous êtes dans un endroit public et que vous avez besoin de vos oreilles.

Ce casque est aussi sans fil. Un nouveau concurrent donc dans les casques sans fil à réduction active de bruit. Cela étant dit, qui dit produit Razer dit fonctionnalités gaming. On retrouve notamment l’option Gaming Mode qui vient réduire la latence en Bluetooth à seulement 60 ms, ce qui sera très apprécié par les joueurs, surtout en compétition.

Le casque Opus X offre par ailleurs 40 heures d’autonomie avec la réduction active de bruit coupée et 30 heures avec cette dernière activée. Le Razer Opus X est proposé au tarif public de 109,99 €. Il est disponible en trois coloris : mercury, quartz et vert.