Razer lance ses écouteurs Hammerhead True Wireless Pro, avec réduction de bruit active

Les écouteurs true wireless sont aujourd'hui légion. Il en existe pour tous les goûts, et toutes les bourses. Et actuellement, c'est la réduction active de bruit qui est à la mode. Elle est présente sur les Hammerhead True Wireless Pro.

Razer dispose d’un catalogue produit très fourni, et aujourd’hui très varié. La marque qui se contentait à ses débuts de périphériques et accessoires proposent aujourd’hui des machines complètes, desktop ou portable, et s’est lancée depuis quelque temps sur le marché des écouteurs. Voici d’ailleurs une nouvelle référence très intéressante, des écouteurs true wireless, avec réduction active de bruit.

Razer dévoile ses écouteurs Hammerhead True Wireless Pro

Razer n’est pas étranger au marché des écouteurs true wireless. Au cas où vous penseriez que les offres de la marque ne sont pas suffisamment pourvues en matière de fonctionnalités, vous serez peut-être intéressé(e) d’apprendre que la marque vient d’annoncer sa dernière création en date, les Razer Hammerhead True Wireless Pro.

L’entreprise avait précédemment commercialisé une version non Pro baptisée, logiquement, Hammerhead. Et comme attendu finalement avec le modèle Pro, celui-ci dispose de fonctionnalités de réduction active de bruit. Cela signifie que si vous vouliez une paire d’écouteurs true wireless qui puisse rentrer facilement dans votre poche et qui dispose aussi de réduction de bruit active, ces écouteurs pourraient être parfaits pour vous.

avec réduction active de bruit, THX et mode faible latence

Les Hammerhead True Wireless Pro sont aussi compatibles avec l’audio THX et sont livrés avec des embouts de différentes tailles. Ils offrent même un mode faible latence conçu pour le gaming, pour que votre audio durant vos parties soit parfaitement synchronisé, un problème dont souffrent nombre de modèles plus bas de gamme. Selon le communiqué de Razer, activer ce mode faible latence réduire la latence à environ 60 ms, ce qui, selon l’entreprise, offrira des temps de réaction jusqu’à 50 fois plus faibles.

C’est peut-être un argument purement commercial mais si vous êtes fan des produits Razer, les Hammerhead True Wireless Pro pourraient être pour vous. Sachez enfin que ces écouteurs true wireless sont disponibles directement sur le site de Razer au tarif public de 209,99 €. Vous pouvez aussi opter pour l’étui de protection Razer THS Case for Hammerhead True Wireless Pro, à 34,99 €.