Razer lance de nouveaux fauteuils, les Enki et Enki X

Lorsque l’on passe beaucoup de temps devant son ordinateur, que ce soit pour travailler ou pour jouer, il convient d’être bien installé. Pour la santé – et notamment la santé de notre corps -, c’est vital. Il existe aujourd’hui de nombreuses marques sur le marché du fauteuil ergonomique. L’accessoiriste spécialisé dans le gaming, Razer, propose bien évidemment ses propres références. En voici d’ailleurs deux nouvelles.

Razer lance deux nouveaux fauteuils, les Enki et Enki X

L’année dernière, Razer officialisait son tout premier fauteuil gaming, un fauteuil répondant au nom de Iskur. Ce modèle fut rapidement suivi par une variante légèrement plus abordable, baptisée Iskur X. Aujourd’hui, il semble que la marque soit prête à compléter son catalogue avec deux nouvelles références, les Enki et Enki X. Ceci étant dit, ces fauteuils ont cette fois été pensés et conçus avec une ergonomie bien différente.

Avec un design plus conventionnel que les Iskur

Pour commencer, le design du fauteuil Enki est bien moins “agressif”, si l’on peut dire, que le Iskur. Le coussin en est un parfait exemple. Là où le Iskur optait pour un design façon siège-baquet, le Enki ressemble bien plus à un fauteuil de bureau conventionnel. Razer affirme par ailleurs que le coussin est fabriqué dans un matériau plus doux pour permettre une répartition du poids optimale.

De plus, étant donné qu’il avance moins que le Iskur, celles et ceux qui apprécient de s’asseoir en croisant leurs jambes sur leur chaise pourront très probablement le faire avec le Enki. Le Enki dispose par ailleurs d’accoudoirs 4D, ou 2D si vous optez pour le modèle plus abordable Enki X.

En ce qui concerne le tarif de ces deux fauteuils, ce qui est intéressant, c’est que le Enki est positionné comme le Iskur X, à savoir 399 $. Cela signifie que, à ce prix, le choix reposera entièrement sur l’esthétique et les fonctionnalités. Le Enki X, quant à lui, sera vendu au prix public de 299 $.