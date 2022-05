Razer lance 2 nouvelles collections de vêtements : Genesis et Unleashed !

Razer met de côté les éditions limitées pour proposer enfin à sa communauté des collections permanentes autour de 2 mots : Unleashed et Genesis.

Razer, la marque d’accessoires gaming et du RGB, dévoile aujourd’hui sa nouvelle ligne de vêtements maison comprenant deux collections : Genesis et Unleashed. Si les éditions limitées comme avec BAPE ont très bien fonctionné. Elles laissaient sur le côté, les joueurs qui n’avaient pas réussi à s’y prendre au bon moment.

“Nous prenons vraiment à cœur les commentaires que nous recevons de notre communauté.” a déclaré Addie Tan, Associate Director of Business Development chez Razer. “Nous avons entendu sa demande de plus de vêtements Razer tandis que nos précédentes sorties se sont écoulées trop vite. Désormais, nos fans peuvent s’attendre à encore plus de vêtements Razer dans les saisons à venir, car nous continuons à investir dans cet espace en ajoutant davantage de designers en interne qui connaissent véritablement le paysage de la mode et notre communauté de joueurs.”

RAZER GENESIS

La collection Razer Genesis se veut sobre et affiche un logo discret malgré les couleurs de Razer assez difficile à ne pas voir… Cette collection est composée d’un t-shirt et de shorts classiques ainsi que d’un bob et une veste bomber avec capuche dissimulable et fermetures éclair étanches.

RAZER UNLEASHED

Razer Unleashed, comme son nom l’indique, présente plus des imprimés plus visibles et audacieux… Cette collection comprend un t-shirt oversize, un élégant sweatshirt avec des poches sans coutures et un short. Le sweat à capuche zippé, suffisamment grand pour être porté par-dessus un casque de jeu, a été spécialement conçu pour les joueurs. Les hauts se marient bien avec les pantalons de jogging et le short, et pour compléter le look, les joueurs ont le choix entre une casquette snapback ou un bob. Cette collection reprend bien évidemment les couleurs iconiques de la marque : noir et vert.

PRIX & DISPONIBILITÉS

T-shirt Razer Genesis : 59.99€

Veste Bomber Razer Genesis : 109.99€

Short Razer Genesis : 79.99€

Bob Razer Genesis : 44.99€

T-shirt Razer Unleashed Oversized : 69.99€

Sweatshirt Razer Unleashed : 79.99€

Sweat à capuche zippé Razer Unleashed : 109.99€

Short Razer Unleashed : 69.99€

Pantalons de jogging Razer Unleashed : 89.99€

Casquette snapback Razer Unleashed : 44.99€

Bob Razer Unleashed : 44.99€

On retrouvera les nouvelles collections de vêtements ainsi que les autres produits de jeu et lifestyle de Razer directement sur leur site internet.