Razer Huntsman V2 Analog, un clavier pour aller toujours plus loin dans la personnalisation

Razer est un accessoiriste incontournable sur la scène PC. La marque propose notamment des claviers très aboutis pour les joueurs. Voici un nouveau modèle extrêmement personnalisable.

Outre les composants des PC en eux-mêmes, les accessoires ont aussi énormément évolués ces dernières années sous l’impulsion, notamment, du gaming. Les claviers mécaniques, par exemple, représentent probablement ce qui se fait de mieux en la matière. Razer, marque incontournable du marché, dévoile aujourd’hui une nouvelle référence très intéresse et hautement personnalisable. Présentation de ce Razer Huntsman V2 Analog.

Razer Huntsman V2 Analog, un clavier hautement personnalisable

Peu importe que vous utilisiez un clavier traditionnel, si l’on peut dire, ou un clavier mécanique, le concept à la base est le même : vous appuyez sur une touche, ce qui vient fermer un circuit électrique et enregistrer ainsi votre frappe. Cela étant dit, Razer pense pouvoir aller plus loin encore avec le concept actuel du clavier mécanique en lançant son Razer Huntsman V2 Analog.

pour affecter notamment des actions selon le niveau de pression sur une touche

Ce nouveau clavier Razer utilise les switches Analog Optical de l’entreprise, lesquels permettent aux utilisateurs de personnaliser le clavier à des niveaux extrêmement bas. Il est notamment possible d’ajuster le point de basculement du switch. Ainsi, en définissant une bascule faible, la touche répondra plus vite, à une pression plus faible, et avec une bascule forte, les utilisateurs pourront profiter davantage des sensations de la frappe en elle-même.

Est même prise en compte dans ce clavier l’activation double. Les utilisateurs peuvent définir deux niveaux de pression et programmer des actions différentes sur une même touche. Selon le communiqué de Razer, “cela permet d’offrir deux fois plus de fonctionnalités par touche, c’est aussi parfait pour activer des combos avancés dans les jeux, comme prendre une grenade et la lancer avec la même touche.”

L’utilisation de ces switches Analog Optical permet aussi de bénéficier d’une entrée analogique similaire à ce que l’on peut avoir avec un joystick analogique, ce qui supprime les limitations résultant de l’utilisation d’un clavier pour les jeux directionnels. Voilà en tous les cas une idée très intéressante. Il faudra attendre de pouvoir tester cela en conditions réelles pour jauger de son intérêt mais si vous êtes intéressé(e), sachez que ce Razer Huntsman V2 Analog est disponible sur le site de Razer au tarif de 269,99 €.