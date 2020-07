Razer Huntsman Mini, un nouveau clavier mécanique, au format 60%

Les claviers mécaniques sont un périphérique presque obligatoire pour celles et ceux qui jouent aux jeux vidéo sur ordinateur. Ce sont souvent, par contre, des accessoires assez imposants. L'on pourrait alors vouloir opter pour un format plus compact comme celui-ci.

Razer propose des claviers mécaniques depuis de nombreuses années maintenant. Aujourd’hui, la marque ajoute une nouvelle référence à son catalogue, un modèle baptisé Huntsman Mini, basé comme son nom l’indique sur la série Huntsman de claviers mécaniques avec des switches optiques mais dans un form factor plus compact. La photo ci-dessus parle d’elle-même.

Razer dévoile un clavier mécanique 60%, le Huntsman Mini

En effet, le Razer Huntsman Mini est un clavier au format 60%. Autrement dit, exit les flèches directionnelles et le pavé numérique. Il s’agit là pour Razer de son plus petit clavier à ce jour. Jusqu’à présent, le modèle le plus compact de la marque était probablement le Razer BlackWidow Lite, un modèle TKL (sans pavé numérique). Selon Razer, ce nouveau modèle fait directement suite aux retours de la communauté qui réclamait beaucoup un tel format. Voilà qui devrait faire de la place sur les bureaux. Toujours appréciable.

Une bien jolie bête pour les petits bureaux

Le Huntsman Mini garde, on l’a dit, les switches optiques mais il s’agit là apparemment d’une nouvelle génération censé notamment être plus agréable à l’oreille grâce à des inserts en silicone. Les switches sont aussi lubrifiées en usine, pour un plus grand confort de frappe. Le Huntsman Mini se déclinera en noir ou blanc. Son câble USB-C est aussi détachable, pour faciliter son transport. La version avec switches optiques clicky (purple) est disponible dès à présent au tarif de 129,99€, une autre, avec switches optiques linear (red) arrivera en août pour 139,99€. Direction le site officiel si vous êtes intéressé(e).