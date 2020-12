Razer dévoile un nouveau portable gaming Blade 15 d’entrée de gamme

Razer propose des ordinateurs complets depuis quelque temps maintenant. Des machines de bureau comme des portables. Voici une nouvelle référence dans cette catégorie, un Blade 15 d'entrée de gamme.

Les ordinateurs dédiés au gaming sont des machines onéreuses. Les modèles comme ceux de la gamme Razer Blade 15 ne sont pas vraiment donnés, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais après tout, si l’on recherche une telle machine, c’est pour les performances avant tout. Aucun compromis. Pour pouvoir profiter des jeux les plus récents avec la meilleure des qualités. Les fabricants sont nombreux à proposer ce genre de machines mais Razer dévoile aujourd’hui une référence d’entrée de gamme, avec le tarif qui va avec.

Razer dévoile un nouveau portable gaming Blade 15

L’accessoiriste et fabricant de PC gaming Razer vient de dévoiler officiellement un nouveau modèle de base d’entrée de gamme pour sa gamme Blade 15. Le principal argument de cet appareil étant, bien évidemment, son tarif. Concernant les spécifications de la machine, tout d’abord, on citera ses 16 Go de RAM DDR4, son CPU Intel Core i7 10e génération et son GPU NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti.

Un modèle d’entrée de gamme au tarif très intéressant

Voilà pour les entrailles de la bête, si l’on peut dire. Le reste est plutôt sympathique aussi. On retrouve notamment un écran 120 Hz, des haut-parleurs compatibles THX Spatial Audio, un clavier doté du rétroéclairage Razer Chroma RGB et bien davantage. En termes de tarif, sachez que ce nouveau modèle de base est proposé à la vente à 1 500$ – 1 799,99€ en France -. “Seulement”, pourrait-on ajouter. Certains trouveront cela cher, bien sûr, mais pour un PC portable gaming, c’est plutôt abordable.

Si vous êtes intéressé(e) par cette nouvelle référence Razer, direction le site officiel de la marque pour passer votre commande. Et comme à l’accoutumée chez l’accessoiriste, si cette configuration n’était pas suffisante pour vous, diverses variantes sont proposées, dont les modèles avancés et studio, avec des spécifications encore plus impressionnantes.