Razer dévoile sa Razer Productivity Suite, un combo clavier/souris plus discret

Razer avait annoncé il y a quelque temps travailler sur des périphériques plus passe-partout, pour toucher une cible plus large que les gamers. Voici aujourd'hui un clavier et une souris résolument plus discrets.

Razer est une entreprise bien connue pour ses accessoires et périphériques dédiés aux gamers, et notamment ses claviers et souris. Ces produits offrent très souvent un design “gamer”, avec des coloris sombres et des éléments RGB très visibles. Un design très affirmé, qui ne plait pas à tout le monde, et qui trouverait difficilement sa place dans un bureau au travail, par exemple. Voici aujourd’hui une solution plus passe-partout.

Razer dévoile ses accessoires Razer Productivity Suite

Ce n’est pas non plus franchement idéal pour une utilisation à la maison si vous cherchez quelque chose d’assez discret pour un salon, par exemple. C’est pour cette raison que vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Razer vient d’annoncer sa nouvelle Razer Productivity Suite. Celle-ci comprend une souris Pro Click, pensée et conçue avec Humanscale, un nouveau clavier mécanique Razer Pro Type doté de switches mécaniques Razer orange ainsi qu’un tapis Razer Pro Glide.

Clavier, souris et tapis de souris passe-partout

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, la Razer Productivity Suite affiche une finition blanc/gris qui devrait être bien plus discrète sur un bureau ou dans un salon, tout particulièrement si vous souhaitez un style minimaliste et propre. Ces accessoires sont vendus séparément. Comptez 109,99€ pour la souris Razer Pro Click, 149,99€ pour le clavier Razer Pro Type et 11,99€ pour le tapis Razer Pro Glide.

Si ces accessoires vous intéressent, direction la page dédiée sur le site Razer pour passer commande.