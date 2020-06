Razer dévoile sa manette Kishi pour les smartphones Android

Le jeu sur mobile est aujourd'hui une pratique très répandue. Certains utilisent même leur smartphone comme une véritable console portable en utilisant une manette. Razer, accessoiriste bien connu, dévoile d'ailleurs une nouvelle manette pour Android.

Razer est une société bien connue pour ses périphériques et accessoires dédiés au gaming. Si vous avez l’habitude de jouer sur un appareil Android, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que la marque vient d’annoncer la disponibilité de sa nouvelle manette pour les smartphone Android, la Razer Kishi. Il s’agit d’un accessoire à fixer sur le téléphone qui donne accès à nombre de boutons physiques.

La manette Razer Kishi est disponible à la vente

Les jeux mobiles peuvent être très sympathiques mais il faut admettre que les contrôles à l’écran sont souvent très frustrants à utiliser et parfois pas assez réactifs par rapport à ce que pourrait offrir une manette physique. C’est précisément là qu’entre en jeu la manette Razer Kishi. Cette dernière avait été initialement dévoilée au CES 2020 en janvier dernier. Il semblerait donc qu’elle soit aujourd’hui prête à être commercialisée.

Elle est proposée au tarif de 89,99€

La manette Razer Kishi propose un D-pad à 8 directions, deux gâchettes analogiques et deux boutons bumper à l’arrière. Et contrairement à nombre de manettes du même genre qui fonctionnent via Bluetooth, celle-ci se connecte au smartphone directement via le port USB-C. Voilà qui devrait permettre une réactivité plus rapide encore. Bien sûr, tous les appareils Android ne sont pas compatibles avec cette manette Razer Kishi mais la plupart des flagships récents devraient pouvoir en profiter. Cela vaut pour les Galaxy S8 et ultérieurs, les Google Pixel 2 et ultérieurs et bien sûr les Razer Phone et Razer Phone 2. Si vous êtes intéressé(e), sachez que la manette Razer Kishi est vendue 89,99€. Une version iPhone devrait arriver cet été.