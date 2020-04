Razer dévoile des écouteurs true wireless aux couleurs de Pikachu qui se rechargent dans une Poké ball

Il existe aujourd'hui un vaste de choix en terme d'écouteurs sans fil. Actuellement, la mode semble être au true wireless. Et il y en a pour tous les goûts, et tous les budgets. Razer dévoile un modèle qui devrait faire fondre les amateurs de Pokémon.

En termes d’écouteurs sans fil, il y a aujourd’hui sur le marché plus que l’embarras du choix. Il y a le sans fil “classique” et le true wireless, avec les deux écouteurs indépendants. Et l’on peut choisir un modèle orienté vers le sport, tourné davantage vers la qualité du son ou un produit plus “fun”. Si vous cherchez quelque chose dans cette dernière catégorie, Razer pourrait avoir ce qu’il vous faut avec ses écouteurs true wireless aux couleurs de Pikachu.

Razer dévoile des écouteurs true wireless aux couleurs de Pikachu

Comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessus, ces écouteurs true wireless reprennent les couleurs du plus célèbre des Pokémon, Pikachu. Et ce qui rend ces écouteurs vraiment sympathiques, c’est le fait que leur étui de charge soit une Poké Ball ! Rien ne pourrait être plus cool que cela. Cela étant dit, malheureusement, pour l’heure, ces écouteurs ne sont listés que pour le marché chinois. Nul ne sait s’ils verront le jour dans d’autres pays du globe et encore moins en France.

Avec une Poké Ball en guise d’étui de recharge

En terme de spécifications, on citera notamment ses drivers de 13 mm et son autonomie de 3 heures sur une seule charge, ce qui n’est pas énorme, il faut l’admettre. Toujours est-il que l’étui de recharge est capable de recharger les écouteurs jusqu’à 5 fois, ce qui offrira une autonomie maximale de 15 heures. Razer n’est pas un inconnu sur le marché des écouteurs. La marque avait lancé il y a quelque temps les Hammerhead True Wireless Earbuds. Nul ne sait si cette version Pikachu est basée sur ces derniers ou si le produit est totalement nouveau. Ces écouteurs Pikachu seront vendus environ 110€ en Chine à partir du 16 Avril.