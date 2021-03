Razer confirmation son intention de fabriquer son masque RGB

Dans toutes les situations, certains parviennent à tirer leur épingle du jeu. La pandémie de Covid-19, si grave soit-elle, offre de nombreuses opportunités professionnelles. Et certains ont déjà beaucoup gagné.

L’un des concepts présentés par Razer durant le CES en début d’année était un masque high-tech fonctionnant avec des lumières RGB et baptisé Project Hazel. Il s’agissait là ni plus ni moins que d’un masque avec une dose de technologies modernes, pour se différencier des simples masques en papier ou en tissu. Mais dès la présentation, on sentait bien que cet accessoire avait le potentiel de devenir un produit fini, proposé au grand public. Et ce parmi tous les concepts dévoilés alors par la marque. Et aujourd’hui, l’on apprend par la bouche du PDG de Razer, Min-Liang Tan, que l’entreprise veut effectivement faire du Project Hazel une réalité.

Razer va lancer la production de son masque RGB

Le masque Project Hazel ressemble fort à un masque qui serait tiré d’un crossover entre Blade Runner avec un système RGB et une face avant transparente pour laisser voir votre bouche. L’ensemble dispose aussi d’un micro et d’un haut-parleur intégrés pour amplifier le son de votre voix quand vous parlez. Le Project Hazel devrait être commercialisé comme un masque N95, avec des capsules de filtration pouvant piéger pas moins de 95 % des particules présentes dans l’air. Il y aura aussi des élastiques ajustables pour créer un masque bien hermétique et l’ensemble permettra d’expulser le CO2 facilement pour respire du bon air frais filtré.

Un masque high-tech pour lutter contre le Covid-19 avec le style Razer

Min-Liang Tan n’a pas précisé quand le masque entrera en production mais il expliquait que Razer avait bel et bien décidé de lancer une production de masse. Il racontait que l’entreprise avait pris conscience que les gens veulent se protéger le visage même une fois vacciné, comme mesure de protection supplémentaire. De plus, de nombreux pays ne pourront pas vacciner toute leur population avant un an ou deux, ce qui signifie que les voyageurs devront continuer de porter des masques.

“Avec tous ces aspects en tête, nous allons de l’avant avec ce projet pour résoudre l’aspect durable du masque, qui est une question très importante pour nous”, déclarait-il. “Le Project Hazel va devenir réalité. Nous allons faire en sorte qu’il soit bien réel. Je pense que nous devrons, malheureusement, porter des masques pendant encore très longtemps.”