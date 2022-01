Razer accusé de tromperie à cause de son masque Zephyr

Au début de l’année 2021, Razer dévoilait son masque Zephyr. Il s’agit d’un masque pensé et conçu pour être réutilisable et qui offre un design cyperbunk assez réussi, avec, Razer oblige, son lot de lumières RGB. La marque avait aussi initialement communiqué sur la présence de filtres N95, lesquels pourraient donc, potentiellement, protéger les utilisateurs du Covid-19.

Cela étant dit, il semblerait que Razer ait induit le public en erreur. C’est tout du moins ce qui ressort d’une série de tweets de la YouTubeuse tech Naomi Wu, qui accuse l’entreprise de tromperie. Résultat de l’opération, le spécialiste des périphériques PC gaming a supprimé toute mention de filtre N95 sur son site et ses différents supports marketing.

Il s’avère aussi que la marque a ajouté un certain nombre de mentions supplémentaires, pour indiquer notamment que le marque n’est pas un masque N95 ni un respirateur et qu’il n’est aucunement “conçu pour être utilisé de manière médicale ou clinique”. Naomi Wu avait réalisé un test du masque Zephyr en bonne et due forme et analysé dans les moindres détails le produit sur sa chaîne YouTube. Sa conclusion était sans appel : le masque, malgré toutes les déclarations marketing, ne sert à rien, ou presque.

Considérant le fait que Razer avait initialement laissé entendre que le Zephyr pourrait être une réponse environnementale digne de ce nom face aux masques jetables – que les gens abandonnent souvent n’importe où -, nous ne serions pas surpris si des utilisateurs ont acheté ledit masque avec l’intention de l’utiliser comme mesure de protection personnelle contre le Covid-19.

Certains commentaires sur le post de Naomi Wu voudraient que Razer face davantage que simplement changer une formulation ici ou là sur ses supports marketing. Pour certains, la marque devrait procéder à un rappel de son masque.

🧵@Razer has contacted me and told me they plan to remove N95 marketing from the Zephyr website.

Sorry but no- it's past that.

Media outlets have labeled it an N95 mask, immune-compromised individuals and healthcare workers all over social media are calling it an N95 mask.

1/9 https://t.co/hUJLvIAuQ5

— Naomi Wu 机械妖姬 (@RealSexyCyborg) January 10, 2022