Ray Donovan : Showtime annule la série, pas de saison 8

Le 19 janvier dernier, Showtime diffusait le dernier épisode de la saison 7 de Ray Donovan. Finalement, ce sera le dernier épisode de la série tout court, la chaîne ayant décidé de l'annuler.

Les annulations de séries ne sont pas rares, elles sont même bien plus nombreuses qu’avant puisque les différents services de VOD y vont chacun de leur catalogue bien étoffé. Lorsqu’une série ne rassemble que peu d’audience, ne fait pas l’unanimité auprès de la presse spécialisée ou du public, parfois les trois, il vaut mieux y couper court plutôt que de continuer à perdre de l’argent. Parfois, même lorsque le succès critique est là, le coût de la série peut entraîner une annulation — on pense notamment à l’excellente The Expanse, annulée sur Syfy puis reprise par Amazon Prime Video. Malheureusement, ce cas de figure concerne aujourd’hui Ray Donovan. La série de Ann Biderman avec Liev Schreiber, Eddie Marsan, Dash Mihok, Jon Voight, Kerris Dorsey et Pooch Hall s’est gentiment poursuivit jusqu’à la septième saison, diffusée au mois de janvier 2020, et s’arrêtera là selon Variety.

Entre thriller mafieux et drame familial

Pour rappel, le synopsis est le suivant : “Employé d’un influent cabinet d’avocats, Ray Donovan est un spécialisé dans la résolution de problèmes des personnes riches et célèbres de Los Angeles. Il peut faire disparaître le moindre petit ennui. Mais quand il s’agit des problèmes de sa famille, l’affaire devient plus compliquée pour lui. Son père en liberté conditionnelle veut renouer avec sa famille alors que Ray avait aidé à le mettre en prison suite à des arnaques.”

Une série au long cours

D’abord à Los Angeles, Ray Donovan déménage à New York au cours de la série, se trouve de nouveaux clients, mais reste inexorablement poursuivit par sa famille. L’annulation de la série reste une surprise totale, malgré une saison 7 plus courte que les précédentes, avec 10 épisodes au lieu de 12. Avec 82 épisodes au total au compteur, la série fait partie des plus longues diffusées par Showtime avec Weeds, Californication ou Dexter. Shameless, la plus endurante de toute, se concluera avec une onzième saison.