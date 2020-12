Ravn X : un drone de 25 tonnes pour lancer des satellites

Les drones peuvent être extrêmement utiles, et ce dans bien des domaines. La chose n'est déjà plus à démontrer. Peuvent-ils cependant aussi se révéler utiles pour l'exploration spatiale ?

Cette semaine, une entreprise basée dans l’Alabama et répondant au nom de Aevum, a dévoilé le Ravn X, un drone pensé et conçu pour lancer des satellites en orbite basse. La bête pèse environ 25 tonnes une fois chargée au maximum, ce qui en fait l’un des vaisseaux sans pilote les plus lourds existant à l’heure actuelle. L’appareil mesure aussi 5,5 mètres de long, avec une envergure de plus de 18 mètres. On le croirait directement sorti de Macross Plus.

Aevum Ravn X, un drone imposant pour lancer des satellites dans l’Espace

La promesse de ce drone est des plus intéressantes : l’appareil devrait pouvoir mettre un satellite en orbite basse en environ trois heures. Ce qui, selon Aevum, permettrait de raccourcir sensiblement les délais dans les lancements de satellites, ceux-ci se compteraient alors seulement en mois. En dehors de son aspect extérieur et de ces mensurations impressionnantes, le Ravn X n’est pas si différents d’un autre vaisseau. L’engin a besoin d’environ 1,6 km de piste pour décoller, ce qui lui permet de le faire depuis presque n’importe quel aéroport commercial. Et le drone utilise du carburant traditionnel.

De quoi raccourcir encore les délais de lancement

Une fois le Ravn X à la bonne altitude, la fusée à deux étages qu’il porte se détache et allume ses réacteurs en une demi-seconde. À terme, selon Aevum, 95% du véhicule de lancement sera réutilisable mais au départ, il faudra se contenter de 70%. Lorsque le Ravn X a terminé sa livraison, il atterrit, comme n’importe quel avion, et retourne au hangar pour préparer un autre lancement.

Aevum affirme que le Ravn X représente un nouveau paradigme pour le lancement de fusée dans l’Espace. Et si l’aspect autonome de son approche est effectivement différent, d’autres entreprises travaillent à lancer des fusées dans l’Espace depuis des vaisseaux. C’est le cas de Virgin Orbit, bien qu’elle ne soit pas encore parvenue à réussir un premier lancement test. La première mission du Ravn X aura pour objectif de mettre en orbite un satellite ASLON-45 de l’US Space Force quelque part dans le courant de l’année prochaine.