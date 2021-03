Ratchet & Clank : un patch next-gen avec du 60fps sur PS5 pour le reboot de 2016

Insomniac Games annonce l'arrivée d'une mise à jour en avril prochain qui va améliorer le framerate de Ratchet & Clank sur PS5.

Ce fameux patch proposant du 60fps donnera aux fans un petit avant-goût de ce que sera Ratchet & Clank : Rift Apart sur PS5, mais sans les graphismes et les effets améliorés. Ratchet & Clank est disponible gratuitement sur PS4 et PS5 jusqu’à la fin du mois grâce à Play at Home, la réponse de Sony Interactive Entertainment face au COVID-19.

Ratchet & Clank (2016) will be playable in 60 FPS on PS5 after a new update in April! As part of the Play at Home campaign, download the game for free now through 3/31. #RatchetPS4https://t.co/Iw6CMNByFU pic.twitter.com/VEFiW3IMWK — Insomniac Games (@insomniacgames) March 29, 2021

L’initiative Play at Home est revenue le mois dernier avec la promesse folle d’offrir quatre mois de jeux. Ces jeux sont gratuits et accessibles à tous, même à ceux qui ne sont pas abonnés à PlayStation Plus. De plus, un titre est à vous pour toujours une fois que vous l’avez téléchargé. Cela concerne aussi bien les exclusivités first-party que les jeux des éditeurs tiers.

Un trailer pour Ratchet & Clank, l’épisode de 2016 sur PS4

“Fondée sur le jeu original Ratchet & Clank, cette version comprend de nouvelles planètes, un nouveau gameplay pour Clank, des séquences de vol inédites et bien plus encore, le tout accompagné de graphismes somptueux spécialement conçus pour tirer profit de la puissance de la PS4. Revivez les origines mouvementées du courageux duo dans une histoire plus riche et remplie d’action. Profitez de nouveaux combats de boss, de graphismes spectaculaires et de doublages fabuleux provenant du film d’animation Ratchet & Clank.”