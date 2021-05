Ratchet & Clank : Rift Apart, une présentation des armes, gadgets et mécaniques de déplacement

Mini Zurkon fait sa star dans un trailer pour "la fête de quasi-lancement" de Ratchet & Clank : Rift Apart.

La communication autour du prochain opus de la licence Ratchet & Clank se poursuit avec une nouvelle bande-annonce dont le contenu est expliqué par Aaron Jason Espinoza, responsable communauté senior chez Insomniac Games : “Fidèle à sa réputation, Mini Zurkon ouvre le bal de façon explosive en vous parlant de son sujet préféré, à savoir les armes et le parcours ! Dans la plus pure tradition de la licence, Rift Apart propose tout un arsenal d’armes surpuissantes allant des classiques tels que le DiscoZigzag ultra perfectionné, aux nouveaux outils de destruction massive comme le Blackhole Storm ou le Negatron Collider. Nous mettons aussi l’accent sur l’immersion en exploitant les caractéristiques uniques de la manette sans fil DualSense. Avec certaines armes, appuyez légèrement ou à fond sur les gâchettes adaptatives pour libérer des rafales de tirs dévastateurs, ressentez la puissance de chaque déflagration grâce au retour haptique de la manette, et écoutez le cliquetis de vos armes grâce aux haut-parleurs intégrés. En plus d’un arsenal démentiel, nous avons doté Ratchet, et par extension Rivet, de nouveaux mouvements à utiliser lors des combats, mais pas seulement. Vous pourrez utiliser la longe dimensionnelle pour vous déplacer sur les champs de bataille ou activer le sprint fantôme pour esquiver les attaques de vos ennemis.”

Ratchet & Clank : Rift Apart sera disponible le 11 juin prochain en exclusivité sur PS5.

Les armes présentes dans Ratchet & Clank : Rift Apart