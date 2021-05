Ratchet & Clank : Rift Apart, une histoire interdimensionnelle pour des aventuriers intergalactiques

Insomniac Games dévoile un aperçu du périple interdimensionnel de Ratchet et Rivet.

Dans Ratchet & Clank : Rift Apart sur PS5, Clank répare le Dimensionator et l’offre à Ratchet pour qu’il puisse trouver les Lombax, une race de félins humanoïdes originaires de la galaxie Polaris et plus précisément de la planète Fastoon. Cependant, le Dr. Nefarious vole le Dimensionator nouvellement réparé et l’utilise pour aller dans une dimension où il gagne toujours. Après que Ratchet ait tiré sur le noyau de l’arme, celle-ci provoque un effondrement interdimensionnel catastrophique qui a fait se mélanger plusieurs lieux et réalités : “Deux amis pour la vie séparés par des failles, une mystérieuse Lombax armée d’un marteau, un super vilain diabolique prêt à tout pour monter sur le trône d’un nouvel empire, des casse-têtes qui feront chauffer vos méninges, des mini robots, des robots géants, des décors à couper le souffle, un mouton et bien plus encore.”

L’histoire de Ratchet & Clank : Rift Apart s’illustre en vidéo

Ratchet & Clank : Rift Apart sortira le 11 juin prochain exclusivement sur PS5.