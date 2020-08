Ratchet & Clank : Rift Apart, une démo de gameplay en exclusivité mondiale est annoncée

L'exclusivité PS5 d'Insomniac Games sera à l'honneur dès demain dans le cadre de la Gamescom Opening Night Live, la cérémonie d'ouverture du célèbre salon allemand dédié aux jeux vidéo.

Ce jeudi 27 août à partir de 20h, Geoff Keighley va animer l’événement Gamescom Opening Night Live à travers les réseaux sociaux et les plateformes de streaming afin de révéler de nouvelles informations et de nouveaux trailers sur plusieurs jeux comme Doom Eternal (DLC), Fall Guys Ultimate Knockout (saison 2), Star Wars Squadrons, le remake de Mafia ou encore Call of Duty Black Ops Cold War. Dans le lot, les fans de la licence Ratchet & Clank seront servis puisque le nouvel opus prévu exclusivement sur la nouvelle console de Sony sera également présent : “Ne manquez pas la première mondiale de la démo PS5 de Ratchet & Clank Rift Apart avec Insomniac Games. C’est une démo complète, plus longue et non coupée que celle de la conférence The Future of Gaming en juin dernier !”

Don't miss the world premiere @PlayStation 5 demo of Ratchet & Clank:

Rift Apart with @insomniacgames #ps5 Watch @gamescom Opening Night Live, streaming Thursday at 8 pm CEST / 2 PM ET / 11 AM PT Watch at: https://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/jPzzWO6Tiu — Geoff Keighley 🔜 Opening Night Live (@geoffkeighley) August 25, 2020

Le studio américain Insomniac Games pourrait potentiellement dévoiler la date de sortie de Ratchet & Clank : Rift Apart et préciser si cette exclusivité first-party accompagnera le lancement de la PS5 d’ici la fin de l’année.

Gamescom Opening Night Live : 38 jeux et 18 éditeurs

L’animateur canadien Geoff Keighley a prévenu les fans, il n’y aura pas des World Premieres en masse lors de la conférence de la Gamescom 2020 : “Il y aura quelques nouvelles annonces, mais comme l’Opening Night Live de l’année dernière, l’émission se concentrera principalement sur les mises à jour de titres déjà annoncés. Donc non, nous n’annonçons pas 38 nouveaux jeux.“