Ratchet & Clank : Rift Apart, trois modes pour profiter de l’exclusivité PS5 dans des conditions optimales

L'aspect technique de Ratchet & Clank : Rift Apart sera transcendé par Insomniac Games.

Les modes Performance et Performance RT seront tous deux disponibles pour tous les joueurs qui mettront à jour Ratchet & Clank : Rift Apart sur PS5 lors de sa sortie prévue pour le 11 juin prochain, en plus de pouvoir profiter du mode classique Fidélité. Il s’agit là d’un autre exemple de la volonté d’Insomniac Games d’offrir aux joueurs le meilleur des deux mondes, après l’ajout du mode Performance RT dans Spider-Man : Miles Morales et Spider-Man Remastered. Le studio américain a également ajouté une liste exhaustive de fonctionnalités d’accessibilité qui comprend la possibilité de régler les modes de tir, le mode de visée et la visée automatique, diverses options de contraste, le réglage du flou de mouvement et du tremblement de l’écran, et bien plus encore.

Players who update #RatchetPS5 on launch day gain access to our Performance & Performance RT Modes. Enjoy a sneak peek at 60fps gameplay with ray-tracing enabled! pic.twitter.com/85ecP4LDZl — Insomniac Games (@insomniacgames) June 5, 2021

Mode Performance : 4K (upscale 1800p) à 60fps

Mode Performance RT : 4K (upscale 1440p) à 60fps avec du Ray Tracing

Mode Fidélité : 4K native à 30fps et du Ray Tracing

L’évolution de la licence Ratchet & Clank (2002 à 2021)

“Nous avons travaillé sur beaucoup de jeux Ratchet & Clank. C’est incroyable de voir tout le chemin que nous avons parcouru quand on repense aux jeux sortis sur PS2 et PS3 (…) Je me souviendrai toujours du jour où j’ai pu avoir un aperçu d’une version préliminaire du premier Ratchet & Clank, j’étais encore étudiant et je travaillais en tant que journaliste indépendant. J’étais assis dans ma chambre, en train d’explorer d’autres mondes avec un Lombax et son acolyte robot, ça m’a vraiment marqué. J’ai frénétiquement dévoré les versions suivantes. C’était une de mes séries préférées, sur une de mes consoles préférées. Sur PS2, Ratchet & Clank a joué le rôle qu’il tiendra toujours par la suite… être un jeu phare pour la console sur laquelle il se trouve. Ratchet & Clank 2, 3 et Gladiator étaient des merveilles techniques de la PS2. Des panoramas et des distances de rendus gigantesques, un gameplay et des armes incroyables, sans oublier tout le charme et l’humour de la série“, a déclaré James Stevenson, responsable de la communication chez Insomniac Games. “J’ai été embauché par Insomniac Games juste après avoir terminé mes études et je me suis retrouvé sur un projet dont le nom de code était Ratchet & Clank Future. C’était mon premier Ratchet & Clank et le premier de la série sur PS3. On se rapprochait enfin de l’esthétique des films animés par ordinateur et on a pleinement utilisé toute la puissance du processeur Cell et de la PS3. Et c’est aussi à ce moment-là que nous avons pris une direction narrative plus chaleureuse, comme tous ces films d’animation que nous chérissons. Nous avons beaucoup approfondi le passé de Ratchet et de Clank au cours de cette saga sur PS3 et A Crack in Time reste encore aujourd’hui le jeu fétiche de beaucoup de fans de la série. Nous nous sommes aussi penchés sur la coopération à 4 joueurs avec All 4 One et sur le tower defense en multijoueur avec Full Frontal Assault. Nous avons continué à peaufiner les mécaniques de jeu, l’action et les armes à feu. L’arrivée de la PS4 a changé les choses. Nous avons eu la chance de réaliser un jeu basé sur un film d’animation, lui-même basé sur un jeu. Cette version réinventée du premier Ratchet & Clank est une merveille visuelle, qui raconte l’histoire du premier jeu, mais du point de vue du Capitaine Qwark. Ce jeu a permis au joueur de redécouvrir les origines des personnages. Nous avons mis à profit nos années d’expérience pour la conception du gameplay et des armes et nous avons su donner vie à des graphismes à couper le souffle pour montrer ce que le PS4 avait dans le ventre. Ratchet & Clank Rift Apart est la prochaine aventure indépendante de la série des Ratchet & Clank. Nous l’avons conçu spécialement pour la PS5. Nous avons pu mettre en place des sauts dimensionnels et des portails vous propulsant à travers la galaxie grâce à la vitesse du SSD de la console. Bien entendu, la puissance de calcul de la PS5 vous fera vivre une expérience visuelle comme vous n’en avez jamais vu dans un jeu Ratchet & Clank. Le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la manette DualSense sans fil vous feront voir l’arsenal de Ratchet sous un autre jour. Notre expertise de l’histoire de cet univers nous a permis de créer un scénario touchant parlant d’amitié et d’une union permettant d’affronter n’importe quelle situation. En repensant à moi, qui jouais à la PS2 dans ma chambre sur une télé de 33 cm, et en regardant maintenant ce Ratchet & Clank Rift Apart, en 4K HDR avec des reflets en ray-tracing et un son 3D qui arrive directement dans mon casque, je me dis que c’est génial de voir ces deux amis évoluer en même temps que les consoles qui les portent. La série va fêter son 20e anniversaire en 2022… je n’en reviens toujours pas. Ces deux compères, qui font partie des plus grands héros de l’histoire de la PlayStation, ont fait leur apparition en 2002 sur PlayStation 2. Ils ont grandi en même temps que les consoles qui les accueillaient. Beaucoup d’entre vous ont grandi avec eux. Nous avons hâte de célébrer les vingt ans de la série l’année prochaine.”