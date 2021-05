Ratchet & Clank : Rift Apart sur PS5 est désormais gold

L'exclusivité PS5 d'Insomniac Games arrivera en temps et en heure.

Les nouvelles aventures de Ratchet, Clank et… Rivet seront à découvrir exclusivement sur PS5 dès le 11 juin prochain. Insomniac Games se félicite de cette bonne nouvelle alors que les previews de la presse mondiale sont dithyrambiques : “Nous sommes heureux d’annoncer que le développement est terminé. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages de soutien. Cela nous motive et nous l’apprécions vraiment beaucoup !”

We’re pleased to announce that Ratchet & Clank: Rift Apart has Gone Gold 🔩 ahead of its release on June 11th exclusively on PlayStation 5. #RatchetPS5 pic.twitter.com/DKgbc5Jd3C — Insomniac Games (@insomniacgames) May 13, 2021

Partez en tourisme dimensionnel et affrontez un empereur maléfique originaire d’une autre réalité. Passez d’un monde fascinant à un autre à vitesse grand V, profitez de graphismes incroyables et un arsenal explosif extrêmement varié avec de nouvelles armes comme le Canon Plasma, l’Arroseur Automatique ainsi que l’Explobombe dans Ratchet & Clank : Rift Apart.

Une nouvelle séquence avec du gameplay pour Ratchet & Clank : Rift Apart

Les aventuriers intergalactiques sont plongés dans le chaos intergalactique des failles dimensionnelles et vont devoir explorer de nouveaux mondes encore jamais explorés. Des versions alternatives de certaines planètes seront également présentes dans le nouveau AAA du studio américain Insomniac Games : “La puissance de la PS5 les rend plus immersives que jamais avec de la flore et de la faune exotique. Téléportez-vous pour traverser les champs de bataille et prendre l’avantage en combat, et réparez les failles planétaires en résolvant des puzzles dimensionnels.”