Ratchet & Clank : Rift Apart profitera du 60fps avec le mode performance sur PS5

Contrairement à Spider-Man : Miles Morales qui permettra de choisir 4K/60fps en mode performance ou 4K/30fps avec sans doute du Ray Tracing en mode résolution, le mode performance de Ratchet & Clank : Rift Apart sur PS5 offrira du 60fps en 4K dynamique (upscaling) alors que le mode résolution proposera de la 4K à 30 images par seconde avec en principe du Ray Tracing. A noter que le remake de Demon’s Souls aura également le droit à deux modes qui devraient être similaires à ceux du nouvel opus de la licence Ratchet & Clank du studio Insomniac Games.

In an interview with @WeeklyFamitsu today we confirmed #RatchetPS5 will offer an option to play at 60fps! https://t.co/HRFKHgDE3c pic.twitter.com/7TdyaTdtAv

— Insomniac Games (@insomniacgames) August 28, 2020